Al igual que ocurrió en Pelea en No me cuentes cuentos vuelve a colocar a la mujer como eje principal de su libro.

Sí, el propósito ha sido visibilizar toda la violencia de género que sigue tan presente en nuestra sociedad: dar voz y remover consciencias es el arma más poderosa que tenemos los periodistas.

¿Nos estamos haciendo cada vez más permeables con la violencia de género?

Mucho... En un buen número de cuentos clásicos que nos han contado ya había señales más que evidentes de este tipo de violencia, pero esas narraciones las transmitimos de generación en generación hasta naturalizar el problema. Hemos reconocido que las mujeres sufren situaciones de castigo, dolor o represión desde hace siglo, pero en 2022 esos abusos siguen condicionando muchas vidas.

Escribe de jóvenes que tienen que lidiar con fantasmas, ¿este es un conflicto que se está enraizando en el ámbito escolar?

Esa es una realidad que no pueden ocultar los discursos negacionistas de la extrema derecha que insiste una y otra vez en la idea de que la violencia de género es un invento ideológico. Para Vox esto no está ocurriendo y sus pensamientos van calando gota a gota entre los más jóvenes... Si analizamos el último sociobarómetro de juventud y género nos damos cuenta de que, en relación a los datos de 2017, cada vez son más los españoles de entre 15 y 29 años que creen que este es un problema que no existe y, por lo tanto, lo simplifican.

¿Qué solución hay?

La más fiable es educar a los jóvenes lejos de estas conductas machistas, que no normalicen el control de una persona, los celos o el maltrato físico y psicológico. Una sociedad moderna no puede validar discursos trasnochados que están fuera de lugar porque le guste o no a la ultraderecha, la violencia de género es real.

¿Ese puntito Disney que introduce en cada historia hasta llegar a la atrocidad en su máxima expresión es intencionado?

Esa es la idea del amor romántico con la que hemos crecido... Me parecía muy acertado entrelazar el cuento de Blancanieves con el monólogo de Pamela Palenciano, que realiza una magnífica labor de concienciación y sensibilización dirigida a los más jóvenes. La vida no es un cuento de hadas. Sí que hay un príncipe azul que parece que viene a salvarte, que te atrapa y termina anulándote mientras teje su tela de araña... Todo eso sucede durante la adolescencia. Su único propósito es aislarte, que desaparezcas como persona y aceptes una posición de subordinación.

¿Es muy crítica en las páginas de No me cuentes cuentos?

Sí que lo soy. Estas diez mujeres han querido contar su historia sin presión para dar las herramientas necesarias a otras mujeres que están en la misma situación o a punto de ser captadas por el lobo de Caperucita Roja. Son pistas para detectar una relación tóxica en la que se encadenan los celos, el control de sus movimientos y la violencia física y emocional... Muchos de esos mensajes aparecen de una manera bastante sutil porque la mayoría de los maltratadores son cobardes.

¿Qué se encontró en esas diez mujeres?

Un sentimiento de culpa por todo lo que están viviendo. Ese arrastre es duro de soportar, pero también es duro de escuchar. ¿Cómo podía haber evitado esto o por qué me ha pasado esto a mí? son preguntas que se repiten mucho cuando se revisan esas culpas. En el caso de la Bella Durmiente esas cuestiones giran alrededor de «es que si yo me hubiera ido antes a casa, es que si no hubiera bebido, es que si no le hubiera hecho caso a ese chico»... Las víctimas, por mucho que algunos se empeñen en justificar acciones atroces como las que cometieron los integrantes de La Manada, no son responsable de nada y no es justo que después de vivir una situación tan dolorosa se sientan culpables de las animaladas que cometen sus agresores... El relato de esta chica fue cuestionado y eso es revictimizar a la víctima.

¿Hasta qué punto puede ayudar a las víctimas que usted sea un rostro conocido por el papel que juega en El Intermedio, que haya ganado un Ondas o que sea una escritora con tirón?

Es evidente que todo se hace un poquito más visible, pero ese es un objetivo que está presente desde el origen de este proyecto... ¡Basta ya! Que no nos cuenten más cuentos porque la violencia de genero no es algo que podamos esconder debajo de la alfombra.

¿Le gusta el periodismo de barricadas y de carne y hueso?

Me gusta el periodismo crítico y denunciar a aquellos que nos toman por tontos. El periodismo debe denunciar cualquier posición de abuso que afecte a la sociedad.

Abusos y genocidios como los que se están dando actualmente en suelo ucraniano.

Eso es una barbaridad que estamos sufriendo todos en diferentes grados... En las guerras hay muerte y destrucción, pero también mujeres y niños a los que se les trata como mercancía, bultos que se pierden o terminan en el mundo de la explotación sexual. Los malos no tienen escrúpulos y alimentan su maldad en las fronteras.