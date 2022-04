Ricardo Darín: «Cuando ocurre el milagro del amor, es muy difícil destruirlo»

Llega por fin a Tenerife con Escenas de la vida conyugal después de varios contratiempos debidos a la pandemia. ¿Tiene ganas de reencontrarse con el público tinerfeño?

Sí, por supuesto. Estamos ansiosos por ver qué modificaciones se produjeron entre el elenco y la audiencia –el patio de butacas– después de haber atravesado todo lo que pasamos con la pandemia y que todavía no hemos terminado de superar, de hecho. Es interesante ver cuál es la relación que se va a generar entre los actores encima del escenario y la gente ubicada en el patio de butacas del teatro. Estamos ansiosos por descubrirlo.

Háblenos de la versión de Federico González del Pino sobre esta pieza de Ingmar Bergman.

La versión en la que estamos trabajando no es solo de Federico González del Pino sino que todos hemos metido un poco de mano en ello, en especial Norma Leandro. Ella tenía tanta experiencia con la obra, habiéndola hecho como actriz hace ya unos años, que se permitió rejuvenecer los textos un poco. Lo hicimos así, de forma conjunta, entre todos, pero siempre basándonos en la versión de Federico González del Pino. Sin embargo, introducimos pequeñas sutilezas que tienen que más que ver con nuestro transitar que con la fidelidad del texto.

Siete escenas de un matrimonio que naufraga, ¿podemos seguir creyendo en el ‘felices para siempre’?

Sí, creo que podemos seguir pensando y creyendo en que se puede ser feliz para siempre. Básicamente, y sobre todo, entre personas que de verdad se aman y más allá de las estructuras, ya sea la matrimonial u otra. Cuando verdaderamente ocurre ese milagro del amor entre dos personas, es muy difícil destruirlo.

Tras el éxito cosechado por la obra y después de haberla interpretado en tantos escenarios, ¿aún encuentra matices nuevos en su personaje?

Permanentemente encuentro matices en mi personaje porque todo está en movimiento, sobre todo después de lo que venimos atravesando todos como sociedad universal. Como actor, encuentro nuevos matices día a día, por supuesto.

¿Cómo es trabajar con su compañera en Escenas de la vida conyugal, la actriz Andrea Pietra?

Trabajar con Andrea es una beca, un privilegio, un placer y es una oportunidad que me ha dado la vida. No solo en teatro sino también en cine y en televisión. Es una compañera increíble. No solo porque es una gran actriz sino por la energía que le aporta a todo su trabajo, al encuentro diario, a los ensayos, a la revisión, a la discusión y el debate en torno a lo que planteamos sobre el escenario. Siempre es muy creativa así que para mí es un privilegio trabajar con ella.

¿Se siente quizás más cómodo sobre las tablas de un teatro que trabajando en el cine?

No se trata de comodidad. No hay mucha diferencia entre teatro y cine, en realidad. Lo que ocurre es que con el teatro uno tiene otros tiempos para elaborar un personaje, un proyecto o un conflicto sobre el escenario. En el cine, los métodos de trabajo son mucho más parcializados. Eso hace que algunas veces los actores podamos perder un poco la brújula. Pero en teatro la oportunidad de estar en el trabajo diario, minuciosamente y capa sobre capa, permite acercarnos a lo que creemos que debe ser el eje del personaje de la forma más segura y episódica, por decirlo de una manera amable.

¿Podría adelantarnos detalles de los próximos proyectos que tiene en mente?

Sería difícil relatar algunos de los proyectos que tengo en mente porque son varios y no todos dependen solo de mí. Tengo proyectos personales y proyectos de la productora que tengo con mi hijo y mi amigo Federico, que está dedicada básicamente al cine y a la televisión. Hay muchos trabajo pero, entre ellos, el más próximo –por decirlo de alguna forma– es el estreno de una película que hicimos durante la pandemia con muchísimo trabajo pero de la que nos sentimos realmente orgullosos por todo el esfuerzo que significó hacerla. Se llamará Argentina 1985. Habla del esfuerzo que tuvieron que hacer unas personas para conformar un equipo de fiscalía en ese año para lleva a juicio a las dictaduras militares anteriores. Es una película que se va a estrenar próximamente, en agosto o septiembre, y nos sentimos realmente contentos.

No es habitual que un Teatro como el Guimerá programe una obra durante tantos días seguidos. ¿Cómo animaría al público tinerfeño a acudir a las funciones?

El difícil animar al público, a las audiencias, a que acuda a un lugar si no despierta interés, magnetismo o curiosidad al menos. Lo que puedo decir –y puede llegar a servir de estímulo– es que este es un planteo escénico en el que la gente se siente identificada y se divierte mucho. No por eso deja de reflexionar o atravesar momentos emocionantes. Sé que no es habitual programar tantos días en un teatro pero estamos animados a hacerlo por la repercusión que ha tenido hasta ahora y por cómo nos ha ido. Esperamos que en este caso, en la gira canaria, las cosas sigan igual o mejor. Estamos muy ansiosos por comprobarlo.