La actriz Silvia Gambino ha fallecido la pasada madrugada a los 57 años a causa de un cáncer, según ha confirmado su exmarido, Alberto Closas Jr. en su cuenta de Instagram.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'", la ingenua y disparatada cómica que acompañaba a José Luis Moreno en "Noche de fiesta".

Nacida en Sicilia, Gambino adquirió una enorme popularidad en España tras trabajar en diversas producciones de José Luis Moreno, como el programa 'Noche de fiesta', donde fue una las protagonistas de los sketches de Telecinco de 'Matrimoniadas' y después de la 'sitcom' 'Escenas de matrimonio'.

"Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", se despedía de ella su ex marido.

Comenzó a trabajar en televisión en 1979, en el programa de Valerio Lazarov 'Sumarísimo', aunque su carrera se inició en el teatro cuando sólo tenía 17 años.

Las series de televisión fueron su espacio natural; de 'Qué loca peluquería', de Eloy Arenas, y 'En plena forma', con el realizador Hugo Stuven; trabajó también en los programas de televisión espectáculos "Encantada de la vida", con Concha Velasco, y "Una rubia peligrosa", con Ana García Obregón.

Aunque su mayor popularidad se la debe a su inolvidable 'Rosita', de 'Noche de fiesta', papel cómico que desarrolló desde 1999 en TVE 1. A partir de 2002 se incorpora a uno de los sketches de mayor éxito del programa, "Matrimoniadas", interpretando a Marina, la esposa frustrada de Roberto (Alfredo Cernuda).

En septiembre de 2008 se incorporó a 'Escenas de matrimonio' en el papel de Asun, un personaje similar al de Marina, otra ama de casa que lleva 16 años casada con Emilio (Santiago Urrialde).

En noviembre de 2019 participó en el programa 'Viva la vida' para celebrar los 30 años de Telecinco. Fue la última vez que protagonizó una de sus "matrimoniadas", junto a su "marido" Pepe Ruiz.