«Es la necesidad de escribir sobre lo que nos perturba lo que motiva la escritura»

El libro Leña menuda, que le ha traído a la Isla, gira en torno a la maternidad. Creo que el periodismo, concretamente varias noticias en prensa, le sirvió de punto de arranque.

Creo que cada uno leemos el periódico a nuestra manera. Me interesa mucho el por qué de que alguna gente se quede con ciertas noticias y otros con otra. Al final leemos en clave biográfica o en función de nuestros miedos o intereses. Hubo una serie de noticias del periódico que me marcaron de manera especial y a partir de ellas empezó una especie de taller de costura. Facilitaron la escritura de la novela. La primera fue, cronológicamente, el jueves 10 de marzo de 2011: la protesta pacífica en la capilla de la Universidad Complutense en la que participó una persona muy cercana. Luego, el viernes 27 de noviembre de 2015, un hombre de 57 años cometió un atentado contra un centro de planificación familiar en Colorado Springs. Allí se hacían interrupciones de embarazo, mató a tres personas e hirió a nueve. Fue un atentado muy televisado, duró cinco horas y no dejó de nevar en ningún momento. Esa imagen con los coches de policía, el señor disparando, la nieve y las mujeres embarazadas muertas de miedo me marcó mucho. Luego, el sábado 25 de agosto de 2018, la Coalición Argentina por un Estado Laico presentó 4.000 solicitudes de apostasía eclesiástica en distintas diócesis del país en respuesta a la campaña del clero contra la legalización del aborto. Eso convirtió un acto individual como ese en una protesta pública. Después, el 7 de octubre de 2019, nació un niño llamado Rodrigo en un hospital al sur de Lisboa. A la madre no se le había comunicado que su hijo no tendría ojos, ni nariz o que le faltaba parte del cráneo. Se le llamó el bebé sin rostro portugués y fue un caso con mucha repercusión mediática. Se descubrió entonces que había 12 reclamaciones anteriores contra el doctor sin que hubiera ninguna repercusión en su carrera hasta que esto pasó y se le retira la licencia. Si una cosa no se mediatiza, no existe y no tiene consecuencias. Por último, el sábado 16 de noviembre de 2019, una mujer francesa fue atacada por una jauría de perros en un bosque. Tenía 29 años y estaba embarazada de seis meses. Llamó a su marido pidiendo ayuda pero cuando él llegó se la habían comido los perros.

Madre mía…

Mis amigas me decían que no era posible pero sí que es cierto. Todas esas noticias, de algún modo, aparecen reflejadas en la novela. Es como un disparadero de la escritura. Bebe de estas fuentes pero es una novela de ficción en el que parto de un testimonio real y lo mezclo con estas historias que me perturbaron de algún modo. Es la necesidad de escribir sobre lo que nos perturba lo que motiva la escritura. No quise ceñirme al testimonio porque quería que fuera una mirada más amplia. Una mirada que diera cuenta de otras miradas y de la literatura. Acudí mucho también al diccionario para ver qué es lo que hay detrás de las palabras para nombrar lo que no ha sido nombrado.

De todas estas maternidades interrumpidas teje Leña menuda. Pero, ¿cómo influye su propia maternidad en el relato?

Yo viví el embarazo con mucho miedo y todos ellos afloraron en la escritura. Me enfrentaba todo el rato a esta cuestión de la embarazada feliz. La gente me decía que lo disfrutara pero yo no veía nada que disfrutar, estaba incómoda y la parte física es muy dura también. Está bien decir que tenemos miedo y está bien decir que no estamos cómodas. Ese tener que poner una sonrisa a toda costa es también una imposición que puede ser muy dura.

Hay muchos mitos en torno a la maternidad que no acaban, ni mucho menos, cuando nace el niño o la niña.

Es como que no puedes quejarte, que no tienes derecho a ello.

¿Se esperaba ganar el Premio Tusquets?

La verdad es que no. Sobre todo porque es una novela que narrativamente no es sencilla sino que es un discurso con muchas direcciones. Es una novela muy híbrida que viaja hacia el ensayo y viaja también hacia la fábula, al final. Es muy japonesa, por así decirlo. Era un reto plantear una novela que fuera casi como un ejercicio de estilo, como una narración de las posibilidades de la literatura. Y luego, cuando me dieron el premio, no podía creerlo. Solo podía repetir una y otra vez que era maravilloso. No sabía qué decir.

¿Cómo ha cambiado su vida como escritora desde entonces?

Yo tenía mucho reparo frente a la página en blanco, frente al momento de decir si el tiempo que le estaba quitando a otras cosas de mi vida para dedicarle a la literatura iba a valer para algo. Al final es un gran esfuerzo muy grande sacar ese tiempo y siempre me quedaba esa duda. El premio me ha dado una esperanza y mucha serenidad a la hora de afrontar mis siguientes proyectos narrativos.

¿Como se desprende una editora de ese rol profesional cuando se pone a escribir?

Eso es lo más difícil, claro. Si no apagas ese interruptor no fluye nada al principio. Hay que esforzarse en creer en lo que estas haciendo. Lo que hago muchas veces es guardar mis primeros borradores y veo luego en lo que ha quedado la novela y me quedo mucho más tranquila. Porque lo primero que escribes no tiene por qué ir a imprenta o ser la versión final del asunto. Hay que permitirse trabajar para corregirlo. Muchas veces, de hecho, escribo cosas que sé que voy a quitar pero me sirven para el andamio de la novela.

He leído que a usted, de pequeña, la castigaban con no leer. ¿Qué lee ahora?, ¿qué es lo que le interesa de lo que se está creando?

Me interesa mucho la literatura hispanoamericana, por ejemplo. Tengo muchísimo pendiente y leo también muchos manuscritos.

¿Cuándo se despierta ese olfato de editora?

Creo que es una cuestión de textura. Te das cuenta de que una novela tiene algo cuando las páginas tienen textura, cuando hay una red de significados muy prieta detrás de las palabras.

Su trabajo es como buscar tesoros, toda una aventura…

Es como sentirse cenicienta eso de poder encontrar algo que no esperabas. Cuando se encuentra es muy bonito pero para llegar a ello hay que leer mucho y no todo es tan gratificante. Sí, es como buscar un tesoro.

¿Planea ya algo sobre su próximo libro?

Sí, estoy con algo en mente pero lo que no tengo todavía es tiempo. Espero poder empezar en serio con el proyecto a partir del próximo verano pero de momento está todavía en las notas del móvil. Son como garabatos que van surgiendo, apuntes, pero todavía no tienen una forma.