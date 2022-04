Vicente Vallés celebra la unidad de la Unión Europea en el conflicto ruso en Ucrania

«La Unión Europea se puede sentir muy orgullosa de haber nacido porque está demostrando una unidad innegable en la invasión rusa a Ucrania». Esa fue la valoración que realizó el periodista Vicente Vallés, quien acudió al Espacio Cultural El Corte Inglés de Tres de Mayo para presentar su novela Operación Kazán, recientemente distinguida con el Premio Primavera de Novela 2022. El escritor se encontró con sus lectores y firmó libros en el marco del Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir y, como no podía ser de otro modo, abordó la actualidad internacional puesto que con su libro recorre desde la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI. «La UE es uno de los grandes inventos del ser humano, junto a la democracia», sentenció el periodista de televisión quien recordó que la comunidad política pocas veces muestra armonía en lo que se refiere a la política exterior «pero en esta ocasión los países se han unido para hacer frente a la amenaza rusa».

Gran aficionado al género de espías, como no podía ser de otra manera la primera novela de Vicente Vallés ha girado alrededor de esta temática aunque la búsqueda de cabos sueltos en su historia se ha convertido en su gran obsesión puesto que no quería que el relato tuviera ni un solo error. Y no ha sido una labor sencilla ya que la trama que se ha propuesto está repleta de detalles que, no obstante, ha sabido hilar debido a su gran conocimiento sobre este tema.

«Cuando terminé de escribir mi último ensayo, El rastro de los rusos muertos, se me ocurrió la idea básica de la trama de este libro, que parte de la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, cuando ganó Donald Trump, pero quería darle una vuelta de turca más y por eso acudí a la ficción», reconoció en el encuentro con sus lectores, que no dudaron en preguntarle cómo se había documentado para tan ardua tarea. Para ello, respondió el periodista, tuvo la suerte de poder entrevistarse con médicos, policías, expertos en ciberseguridad e, incluso, con un antiguo agente de la CIA.

Así, a pesar de que la primera página sitúa al lector en un futuro próximo, en 2024, por lo que se trata de absoluta ficción, el resto de la trama se desarrolla en tiempo pretérito y se trata de una novela «repleta de acontecimientos reales que se describen con mucho detalle». Por lo tanto, Vallés animó a los lectores de la novela negra, la histórica o el thriller a adentrarse en las páginas de Operación Kazán.

Además de los datos que aporta la historia, Vallés ha podido acudir a su propia memoria para narrar algunas de las escenas. El periodista explicó a los tinerfeños que él mismo ha podido estar en despachos del Capitolio o del Kremlin que no son visitados por el común de los mortales, pero su profesión periodística le ha abierto esas puertas cuando ha acudido a cubrir diferentes acontecimientos. También debido a esa «deformación profesional» motivada por su trabajo en la televisión, Operación Kazán se ha convertido en un libro muy visual, en el que se puede seguir la trama gracias a las imágenes que se van creando en la mente del lector con ayuda de las descripciones.

De esta manera, los lectores se podrán adentrar en el mundo de los espías, los de ayer y los de hoy, que emplean la tecnología al más alto grado. En este sentido, Vicente Vallés explicó que «es muy importante también el análisis de los datos para ellos; es tan importante poder conseguir el dato como saber utilizarlo y para ello el análisis es imprescindible». Así, el periodista puso de relieve una vez más la plena vigencia de esta novela que se encuentra más cerca de la realidad de lo que el propio autor podría haber imaginado cuando comenzó a trabajar en ella hace tres años.