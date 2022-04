Una decena de músicos canta a favor de Ucrania en el Aguere

Una decena de artistas canarios se suben al escenario del Aguere Cultural de La Laguna el 2 de abril para, con su música, tratar de ayudar a las personas que se están viendo afectadas por la invasión rusa a Ucrania. Música x Ucrania es el nombre de esta iniciativa, que llenará de los más variados estilos musicales esta sala lagunera, al mismo tiempo que se recaudan fondos para Save the Children.

Cuando ha pasado casi un mes desde que comenzara el conflicto, distintos agentes del sector musical canario se unen para sumar, aunque sea desde la lejanía, ayuda para el país afectado, en concreto, para los más pequeños que sufren la invasión. Música x Ucrania es una iniciativa puesta en marcha por Ras Kuko, quien también actuará esta noche junto a One Xe Band. El concierto dará comienzo a las 21:00 horas –aunque se podrá acceder a la sala desde media hora antes– y las entradas se pueden comprar, al precio de 10 euros, en Tickety y en el Aguere Cultural. Además de lo recaudado con estas entradas, las personas que quieran aportar más ayuda a la causa pero no puedan acudir al concierto podrán realizar un donativo de al menos 5 euros, también a través del portal Tickety.

Participarán también en esta velada solidaria Fernikhan & Stereoman (Veneno Crew), Mel Ömana, Don Virgilio, Material de Contrabando, The Conqueror Project, Bárbara Calypso, y la selección de música de Lava Sound, que pondrán su particular música a disposición del público durante las tres horas que dure la velada. De este modo, se darán cita sobre el escenario estilos como el reggae, rap, música latina y actual.

El precursor del concierto, Ras Kuko, explica que, al dedicar su carrera al reggae, «concibo la música como un acto consciente y con mensaje social» por lo que no se le ocurrió un plan mejor, cuando comenzó a ver lo que sucedía en Ucrania, que emplear su música para ayudar a los demás. «Al poner la televisión ves el drama que está viviendo la gente y a nada que tengas un poco de empatía te preguntarás qué es lo que podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar», explica el cantante quien añade que «al igual que hicimos cuando se produjo el terremoto en Haití en 2010, decidimos ahora volver a utilizar la música ante esta catástrofe». Además, explica que han decidido donar todo el dinero recaudado a Save the Children porque «lo que más me toca el corazón es ver que los niños deben huir de sus casas».

A pesar de que todos los músicos y técnicos trabajan esta noche de manera altruista, «tengo grandes amigos a los que no les ha importado no cobrar para poder ayudar a los ucranianos», expresa Ras Kuko, quien añade que «trataremos de que esté bien presente la vibra positiva porque tenemos el derecho y la obligación de ser felices y a los que no nos falta de nada tenemos precisamente esa obligación en la vida». «Yo no soy de decirle a la gente lo que tiene que hacer pero es cierto que con poca cosa podemos ayudar mucho; acudiendo a este concierto, por ejemplo, o comprando mantas o artículos de primera necesidad», explica el cantante.

Además de una velada solidaria, será también la celebración por la vuelta a los escenarios. Muchos de los artistas participantes llevan meses sin actuar debido al parón ocasionado por la pandemia. «Muchos de nosotros estamos que nos subimos por las paredes después de tanto tiempo sin actuar y tenemos muchas ganas de compartir con el público este ratito», concluye.