Alain Delon, mítico intérprete de 'Rocco y sus hermanos', 'El gatopardo', 'A pleno sol' y 'El eclipse', entre otros títulos, no quiere seguir con su vida y ha solicitado someterse al suicidio asistido.

El actor francés de 86 años podría someterse a la eutanasia gracias a que reside en Suiza, ya que en Francia es ilegal.

El segundo de los cuatro hijos del intérprete ha admitido en una entrevista a la cadena 'RTL' que su padre le ha pedido ayuda para someterse a un suicidio asistido y que ha accedido a estar a su lado en sus últimos momentos: "Sí, es cierto, me lo pidió", ha confirmado el también actor de 57 años.

El adiós

Después de que Anthony Delon informase de la intención del intérprete de someterse a un suicidio asistido, ha querido dejar un mensaje de despedida: "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", ha compartido el actor en un comunicado.

Ya en 2021, el actor francés se mostró a favor de la eutanasia en una entrevista al semanario suizo 'L'Ilustré': "Puedes estar de acuerdo o no, pero al menos tienes el derecho a hacerlo. Estoy totalmente a favor", respondió Delon.

La muerte de su exmujer

Alain Delon tiene pocas fuerzas para seguir viviendo, en 2019 ya sufrió un ictus y parece haber sido incapaz de superar la muerte de su exesposa Nathalie Delon (Francine Canovas) el año pasado. Nathalie Delon falleció de un cáncer de páncreas después de intentar someterse a la eutanasia pero no poder hacerlo por las leyes de Francia.