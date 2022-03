«Ahora que vamos tan rápido, la música debe aportar cordura»

¿Qué es lo que está preparando para este concierto?

Nos hemos ido a lo primario, a las canciones tal y como nacieron, con el piano, la guitarra y la voz. Esta idea surgió en una época en la que era bastante difícil girar con la banda por motivos obvios. Por eso decidimos volver a los teatros, trabajar desde la sencillez de las canciones y desnudarlas para vestirlas luego de otra manera, para ofrecer un concierto más cercano e íntimo. Así que mostraremos nuestras canciones sin demasiadas florituras.

Habla con mucho cariño de este formato, ¿tiene ganas de volver a ofrecer su sonido con toda la banda o le está cogiendo el gusto al pequeño formato?

La verdad es que con el inicio de esta gira estoy disfrutando mucho porque estamos ante un concepto diferente que hace mucho tiempo que no afrontábamos. Es cierto que nos encanta estar con la banda y tocar en festivales pero la cercanía de los teatros es tan brutal que estamos pudiendo disfrutar mucho de estos conciertos.

En el caso del concierto en Tenerife, tocará temas de su carrera pero también algunos temas nuevos.

Sí. Revisamos algunas versiones anteriores. Además, a mí me gusta poder tocar a guitarra, lo más sencillo posible, las canciones de los nuevos discos porque es una buena forma de presentarlas antes de que se produzcan y pasen a otro mundo, como a mí me gusta decir.

¿Qué nos puede adelantar de ese nuevo trabajo?

Siempre opto por que los discos cuenten una historia y sean un todo. Evidentemente están formados por canciones individuales pero me gusta que sea algo completo y que las canciones tengan algo que contar, y este no será una excepción. Todos mis discos corresponden a momentos vitales y este no iba a ser de otra forma. Este corresponde a los últimos tres años y habla de una realidad que nos ha golpeado a todos contundentemente. En mis discos siempre hablo de mi realidad, de mi vida y de mi experiencia, y esto no va a ser menos, aunque jugaremos con otro tipo de sonoridades pero nunca sin dejar de lado algo que para mí es muy importante y que, cuando la gente lo escuche, reconozca al artista tras los temas.

Hace unos meses visitó Tenerife teloneando a Bonnie Tyler. ¿Cómo vivió la experiencia?

Quiero destacar la generosidad de artistas tan grandes que ceden su escenario para pueda actuar gente como yo. Además, para nosotros Tenerife es una plaza imprescindible. Hace poco fuimos como invitados de Bonnie Tyler y ahora vamos solos a una ciudad que tenemos como referente y que está llena de cultura. Este es uno de los conciertos más importantes en lo que va de año.

A lo largo de su carrera ha podido trabajar con grandes artistas, como Alejandro Amenábar o Fito y Fitipaldis. ¿Qué se lleva de todas esas oportunidades?

Es un aprendizaje enorme y permite conjugar estar en grandes plazas con personas a las que admiro mientras trabajo en mis discos. Eso también me permite que cada trabajo tenga una identidad propia, sea reconocible, y que corresponda a un momento concreto de mi vida. Eso nos permite ser hijos de nuestro tiempo y no perdernos en esta realidad que a veces es un poco imparable. Podemos detenernos y escuchar las canciones. A mí me gusta decir que, una vez se graban, los temas dejan de ser míos para pasar a ser de quien los escucha, y esa es una parte muy emocionante.

Ahora que todo son colaboraciones y single lanzados en las redes sociales, usted sigue apostando por lanzar un disco.

Sí, creo que ahora que todo va tan rápido tenemos que aportar serenidad y cordura. No todo es cultura de usar y tirar, sino que si nos gusta el arte y la música tenemos que detenernos a ver qué nos quieren contar. Esa siempre ha sido mi filosofía, independientemente de que luego el disco se escuche a través de los singles que voy lanzando. Es interesante valorar el conjunto del trabajo.