50 miradas femeninas a través de la pintura

Carlos González lleva toda una vida retratando la realidad del Parlamento de Canarias. Durante más de tres décadas ha disparado su cámara para mostrarle a los canarios lo que sucede durante los plenos, comparecencias y reuniones de los diputados. Sin embargo, el retratista se estrena ahora en una nueva faceta artística que, no obstante, le ha llevado una vez más hasta el propio Parlamento de Canarias. Así, González inaugura Miradas de mujer, su primera exposición de pintura, que se podrá visitar en la sede de la calle Castillo hasta el próximo 8 de abril, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, y sábados por la mañana.

La muestra Miradas de mujer está compuesta por medio centenar de cuadros que el autor ha realizado en acrílico sobre lienzo. Carlos González trata así de sumergir de lleno al público en sus pinturas, al igual que él mismo hizo durante el confinamiento de marzo de 2020, cuando se atrevió a dar rienda suelta al pincel sobre el lienzo en blanco. En sus cuadros, las mujeres y sus miradas son las protagonistas. Pero el color también adquiere una notable importancia, haciendo cada retrato único, para que quede marcado en la retina del espectador.

«Empiezo con los ojos y cuando logro que me miren, voy rodeando la cara hasta que lo acabo. Estos cuadros son una muestra de la pintura que me inspira y que admiro. En ellos he querido plasmar toda la fuerza, la tristeza, la alegría o la serenidad que puede llegar a transmitir la mirada de una mujer», expresó el autor quien fue responsable de Fotografía de Presidencia del Gobierno de Canarias desde el año 1993.

Además de trabajar en varios periódicos nacionales, en 1986 Carlos González comenzó a publicar sus fotografías también en publicaciones canarias, lo que le llevó a alzarse, en 1992, con el Premio a la Mejor Foto de Prensa del Año. Desde finales del pasado año, el autor ha comenzado a digitalizar y compartir su archivo fotográfico a través de las redes sociales, posibilitando que todos los canarios conozcan su obra. A lo largo de estas imágenes se puede realizar un viaje por los últimos 35 años de la política y la crónica social de Canarias. Como él mismo asegura, su objetivo es contribuir a «ilustrar la historia contemporánea de Canarias».

Compromiso

La exposición Miradas de mujer forma parte de la agenda con la que el Parlamento de Canarias quiere conmemorar su 40 aniversario. El presidente Gustavo Matos añadió, durante la inauguración de esta muestra, que a lo largo de estas cuatro décadas el papel de las mujeres ha sido, además, indiscutible. Matos continuó su presentación de la exposición recordando que en la actualidad el Parlamento continúa apostando por ir un paso más allá de su actividad legislativa y de control al Gobierno y por eso se ha propuesto convertirse en un espacio abierto, un foro de diálogo, reflexión y debate en el que la cultura juega un papel indiscutible.

«Volver a la normalidad no solo significa que podamos estar en el Salón de Plenos de nuevo todos juntos, sino que el Parlamento recupere su actividad, también con las acciones culturales», sentenció Matos, quien añadió que esta exposición de Carlos González «nos sorprende por esta faceta que hoy nos muestra y que es menos conocida». El presidente del Parlamento de Canarias alabó el trabajo fotográfico realizado durante décadas por González, quien «nos conoce bien y nos permite observarnos a nosotros mismos a través del trabajo que ha ido haciendo durante tanto tiempo».

«Carlos es un apasionado del arte en todas sus manifestaciones y cualquiera que se acerque a esta exposición podrá valorar, no solo la calidad sino también la personalidad que tienen todas y cada una de sus obras», celebró el presidente del Parlamento, quien concluyó que se trata de «una exposición preciosa y maravillosa».