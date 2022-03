Un lugar sin miedo

La guerra de Rusia en Ucrania lo envuelve todo, lo entristece todo y nos llena de angustia. Y no sé si a ustedes les pasa pero al menos yo me siento culpable no solo por no poder hacer nada para parar esta escalada bélica, sino por querer descansar, por querer dejar de ver y leer malas noticias.

Cuando estamos, como ahora, en un mundo así, tan peligroso por impredecible, donde la última noticia terrible es una subida en la escalada del terror en la que Putin nos ha metido a todos, y la OTAN anuncia que activa sus defensas contra ataques con armas químicas, biológicas y nucleares, entonces te das cuenta de que todo es tan volátil como que mañana mismo podríamos desaparecer de este planeta y que en mi mano, ni en la de los ciudadanos de a pie, no está cambiar esa realidad. Con ese triste pensamiento primero llegas al límite a verlo todo negro, todo nos parece desolador, frío negro, y nos deja devastados y agotados, para pasar luego a intentar relativizarlo todo hasta concluir que con lo único que contamos es con el día de hoy, ya no podemos volver al ayer y tampoco podemos saber qué ocurrirá mañana, así que si deseamos descansar no debemos sentirnos mal por ello sino aprovechar que estamos vivos, que hoy somos afortunados, las bombas no han llegado a nuestras calles y podemos hacerlo. Descansar en la belleza Buscando los lugares más bellos del mundo para descansar encontré uno en Noruega. Es un lugar mágico. Como sabemos Noruega es reconocida por la belleza única de su naturaleza. Y en Noruega han creado lo que se conoce como La ruta escénica Helgelandskysten, que es una larga ruta que para recorrerla entera se utilizan hasta seis pasos en ferry y se llega a cruzar el Círculo Polar Ártico. Se llama así, escénica, porque sus caminos y sus espacios para el descanso ofrecen unas vistas increíbles de las montañas circundantes, los fiordos y el mar. Todo es tan volátil que mañana mismo podríamos desaparecer y no está en nuestra mano cambiar esa realidad En medio de esa ruta ubicado en una estrecha entrada en la costa occidental de Noruega, encontramos un lugar llamado Ureddplassen donde una pequeña intervención arquitectónica de gran calidad crea una terraza entre futurista y simple que te enfrenta al ancho mar abierto del país escandinavo y a las montañas del Muro de Lofoten cubiertas de nieve. Esa pequeña y respetuosa área de descanso de Helgelandskysten, encaja perfectamente en el paisaje. Su nombre, «Ureddplassen», significa en noruego un lugar sin miedo, y se añade también a su interés no solo la belleza de la naturaleza sino un fascinante trasfondo histórico, ya que al lado de este punto de descanso hay un monumento que conmemora el submarino de la Royal Norwegian Navy llamado Uredd, que significa en noruego sin miedo o intrépido. El submarino fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército noruego. En aquel entonces, 42 valientes soldados perdieron la vida, ya que el submarino se hundió durante la batalla. De hecho este nuevo proyecto arquitectónico que estuvo a cargo del estudio Haugen / Zohar Arkitekter (HZA), con sede en Oslo, revela un rediseño de dicho monumento conmemorativo que se llama igual que el submarino Uredd y está situado junto con la nueva terraza de hormigón, unos bancos para sentarse construidos con el característico mármol de Fauske y un minúsculo edificio de baños, estos últimos en una diminuta estructura hecha de vidrio esmerilado y hormigón, con un diseño minimalista, que parece brillar en la oscuridad al iluminarse el vidrio por las noches. El resultado es como un anfiteatro que permite una vista única de un paisaje único, que te conduce a una zona de la playa, y, en invierno, dicen que difícilmente es posible encontrar un lugar más hermoso para admirar la aurora boreal, y lo mismo ocurre con el sol de medianoche en verano y con la vista al fiordo, que es magnífica, frente a las cumbres de las montañas y hacia el vasto océano abierto de Noruega. El área de descanso de Ureddplassen se encuentra en una estrecha entrada en la costa occidental de Noruega Esta pequeña intervención no es fruto de la casualidad, es una apuesta de país, forma parte de un plan para mejorar las carreteras escénicas de Noruega con una arquitectura innovadora. Los arquitectos honran, con la simpleza de su diseño, las vistas de esta zona de fiordos y el océano noruego al mismo tiempo que han logrado cubrir con calidad arquitectónica el servicio público que toda área de descanso debe proveer. El resultado es un espectacular lugar para descansar del mundo e incluso de uno mismo. Dulce Xerach Pérez. Abogada y doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea