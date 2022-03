Candelaria González estrena ‘Raíz’, su primer espectáculo como «protagonista»

La cantante tinerfeña Candelaria González estrena el que será su primer espectáculo como protagonista central, Raíz. Será el próximo 8 de abril (viernes), a partir de las 20:30 horas, en el Teatro Leal de La Laguna. «Durante toda mi trayectoria siempre he trabajado en proyectos de otros artistas y me he adaptado a esos repertorios. Por primera vez seré la protagonista», explicó este miércoles. «Cantaré canciones que en este momento son importantes para mí por este momento profesional y vital, temas que me reflejan», añadió.

La artista lagunera estuvo acompañada por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la concejal de Cultural, Yaiza López Landi, y el productor Cándido López (Producciones Oye) en el lanzamiento oficial de esta nueva aventura musical. Tras el estreno en su «casa», el principal recinto cultural lagunero, la intérprete espera poder emprender una gira por la Isla, por el Archipiélago y, quizás, por el resto del país. González no quiso ser muy específica con la elección del repertorio pero adelantó que interpretará canciones de «muchas mujeres» y de «autores canarios». «Habrá temas de Natalia Lafourcade, Pasión Vega o Soledad Pastor, por ejemplo. Son mujeres que son un baluarte y que me inspiran». Sobre el concepto del concierto, explicó que lo ha bautizado Raíz porque cada experiencia o momentos se «van convirtiendo en pequeñas raíces que conforman el árbol que somos actualmente». González, que estará acompañada por una banda en directo y varios bailarines sobre el escenario del Leal, confesó sentirse «súper feliz y contentísima de poder presentar este espectáculo en este teatro. Tenía la sensación de que tenía que ser aquí, sí o sí. Le agradezco al Ayuntamiento y al Área de Cultura que hayan apostado por mi y me hayan cedido este teatro. Este es un trabajo preparado con cariño y exquisitez», aseguró. Jeremías Martín se pone al frente de la dirección musical de Raíz, que incluye una gran banda formada por 21 músicos. El acto sirvió, asimismo, para presentar el cartel del espectáculo. En su creación ha participado el fotógrafo Fernando García y la maquilladora corporal Fayna Pérez. Es necesario recordar, además, que con el anuncio realizado el lunes por el Gobierno de Canarias todas las limitaciones derivadas de la pandemia han quedado suspendidas. El concierto se podrá disfrutar, por tanto, al 100% de la capacidad de recinto lagunero. La extensa carrera musical de la cantante tinerfeña la ha llevado por varios géneros, desde la lírica al folclore. En 2010 fue galardonada con el premio a la Mejor Intérprete de Obra de Autor Canario dentro del Premio de Música-Canto María Orán. Pertenece a varios proyectos musicales como el grupo Garoé o Parranda de Cantadoras. También fue reconocida con la distición Mujer Canaria 2021 con motivo de las fiestas de San Benito de La Laguna.