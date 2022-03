SGAE homenajea a nueve canarios que cumplen 50 años en la institución

Elfidio Alonso, Joaquín Felipe Sánchez Cots, Fernando García-Ramos, Agustín Ramos Ramos, María del Pilar Zorrilla López, Armando Alfonso López, Néstor José León Ojeda, Emilio Vicente Mateu y Arístides Pérez Fariña. Esas fueron las figuras homenajeadas por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tras cumplir cinco décadas como socios de la entidad, que les entregó la llave de la Casa de los Autores. Este reconocimiento se realiza anualmente a aquellos socios que cumplen 50 décadas en la institución, ya sean anónimos o más populares porque se trata, ante todo, de profesionales del sector cultural cuyas obras suelen ser más reconocibles que sus caras, y que acreditan un talento brillante a lo largo de los años en las voces y rostros de multitud de artistas e intérpretes.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, acudió a este acto que se celebró en Santa Cruz de Tenerife y declaró que siente «orgullo y admiración» por estos homenajeados que, al igual que la Sociedad, «llevan tantos años generando cultura en este país». «Gracias por poner su capacidad y talento al servicio de los demás», agradeció el presidente, quien añadió que «me causa admiración su tesón y capacidad de crear nuevas cosas». Onetti concluyó su intervención al sentenciar que «nuestra vida ha sido mejor gracias al trabajo que han hecho porque han tenido el inmenso privilegio de forjar la memoria emocional de este país».

El presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Canarias, Julio Tejera, declaró que era un «honor» poder asistir a este acto que se ha organizado coincidiendo con el inicio de la primavera, «un momento en el que surge la luz y podremos revitalizar la cultura». Por su parte, la directora de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Canarias, Cristina del Río, destacó el talento de los homenajeados que ahora tienen la llave de la Casa de los Autores, «donde se reúne el arte y la cultura del país».

Este homenaje anual se recuperó tras el parón ocasionado por la crisis sanitaria del coronavirus, por lo que ayer fue reconocido un grupo mayor del que normalmente recibe este galardón. A pesar de ello, solo una mujer se subió al escenario, la autora y letrista María del Pilar Zorrilla López. En este sentido, Antonio Onetti explicó que «esperamos que cada vez haya más mujeres que reciban esta llave de la Casa de los Autores».

El fundador y director de Los Sabandeños, Elfidio Alonso, destacó la labor realizada por la SGAE durante su carrera artística puesto que «ha sido decisiva» y «siempre ha estado apoyando la música folclórica». El compositor y letrista de música ligera, Joaquín Felipe Sánchez Cots, afirmó que no ha podido dedicarse a la música como le habría gustado, y aún así es el fundador de la tuna de Aparejadores de la Universidad de La Laguna. El poeta, escultor y letrista canario Fernando García-Ramos celebró que los honores no pesen, «aunque los años sí» y a pesar de contar con más de una veintena de poemarios a sus espaldas, indicó sobre el escenario que, «aunque parezca que soy un hombre de muchas palabras, no lo soy».

El exdirector de la Banda Municipal de Santa Cruz, Agustín Ramos Ramos, o el profesor del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, Arístides Pérez Fariña, agradecieron poder recibir este reconocimiento después de tantos años de carrera, mientras que el compositor de música para orquesta y profesor universitario Néstor José León Ojeda tuvo bonitas palabras para «todas aquellas personas que han interpretado mis canciones».

El director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife entre 1969 y 1985, Armando Alfonso López, no pudo acudir al acto puesto que se encontraba en la Península presentando un nuevo trabajo musical. Por último, el compositor de música sacra y catedrático, Emilio Vicente Mateu, afirmó que «la música me ha permitido experimentar grandes cosas a lo largo de mi vida» por lo que agradeció profundamente este reconocimiento.