Rhodes salda su deuda con la Isla

Después de varias cancelaciones y cambios de fecha a causa de la pandemia, el pianista inglés James Rhodes llega por fin a Tenerife. Será el próximo 30 de abril a las 20:30 horas en el Auditorio de Tenerife. El covid ha puesto obstáculos el en camino de este concierto en varias ocasiones pero, por fin, el célebre intérprete visitará al público canario con un programa que incluye piezas de Johannes Brahms (1833-1897) y Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Rhodes, que hace años que está afincado en nuestro país, reconoce que viajar a Canarias es un sueño cumplido. «De hecho, quería haber celebrado mi luna de miel en Tenerife pero tuve que cancelarla por la pandemia. Qué sitio más chulo para escapar con mi nueva esposa pero vamos a hacerlo en otro momento, seguro», explicó. El inglés es uno de los pianistas más laureados y seguidos del mundo. Capaz de transmitir el inmenso amor que le tiene a la música en cada uno de los recitales, se aleja a conciencia de esa imagen excesivamente formal y seria que tienen algunos instrumentistas clásicos. A Rhodes le gusta charlar con los espectadores en cada uno de sus recitales. Disfruta de compartir con ellos datos sobre las canciones, sus compositores o el momento histórico que rodeó a esa música.

«Quería haber celebrado mi luna de miel en Tenerife pero tuve que cancelarla»

«Claro que me gusta ser cercano», comenta. «No diría exactamente que hablo mucho pero sí quizás en comparación con los conciertos habituales de música clásica. Me gusta charlar entre dos o tres minutos sobre el contexto, sobre el compositor o qué es lo que estaba pasando mientras se hacía esa obra. Para mí es un asunto interesante. Luego se apagan las luces y me quedo solo en el escenario con el piano y una pequeña luz encima. Juntos, el público y yo, a oscuras, podemos viajar», explica sobre cómo le gusta plantear y diseñar sus recitales. «Yo voy a ofrecer una banda sonora y ellos van a poder imaginar su propia historia, es algo muy bonito».

Las entradas para acudir a esta cita musical de primer nivel están a la venta a través de la página web del Auditorio de Tenerife. James Rhodes cuenta, hasta ahora, con siete trabajos discográficos publicados: Razor Blades, Little Pills and Big Pianos (febrero de 2009), Signum Records; Now Would All Freudians Please Stand Aside (marzo de 2010), Signum Records; Bullets and Lullabies (diciembre de 2010), Warner Music Cover art by Dave Brown, Bollo from The Mighty Boosh; Jimmy: James Rhodes Live in Brighton (mayo de 2012), Signum Records; 5 (junio de 2014), Instrumental Records; Inside Tracks - the mix tape (octubre de 2015), Instrumental Records y Fire On All Sides (noviembre de 2017), Instrumental Records.

Además, por si fuera poco, ha publicado cinco libros hasta ahora. El músico es feliz en España y no oculta además su predilección por el Archipiélago y su público. «Claro que me encanta Canarias. No sólo por el clima, sino por la gente de ahí que siempre tiene calidez y el corazón tan abierto. Me siento como en casa en Canarias».

«Claro que me encanta Canarias. No sólo por el clima, sino por la gente con tanta calidez»

En medio de su gira, hará escala en el escenario de la Sala Sinfónica después de pasar por infinidad de ciudades españolas. «Hemos tenido un montón, unos aquí en Madrid, otros Vigo. Hay muchos conciertos por todo el país. En esta época tan frenética creo que es muy positivo disponer de 90 minutos sin pausa para escapar de todo esto, sin publicidades, sin redes sociales, políticos o guerras. En el concierto se pueden cerrar los ojos y dejarse llevar. Para mí es algo muy bonito y muy necesario».

La experiencia musical de Rhodes llega avalada por la presencia de dos de los genios musicales de la historia. Brahms y Beethoven son, en palabras del solista, los «putos amos». En torno a sus composiciones, el intérprete traza un camino musical que habla de la dualidad del ser humano. En sus composiciones, el pianista encuentra «un poco de todo». «Quería mostrar esos dos lados que todos tenemos. Tenemos una parte más extrovertida, un poco más emotiva, y tenemos otro lado mucho más oculto, muy introspectivo. He elegido estas piezas precisamente para mostrar eso. Por ejemplo, hay una canción muy dramática de Brahms y otra suya mucha más romántica y dulce». Por encima de todo, insiste, el programa está lleno de romanticismo. «Hay muchos momentos sobre el amor porque creo que ahora más que nunca eso es algo que necesitamos todos».

Precisamente su amor por España le ha llevado a renunciar a su nacionalidad inglesa. «He vivido aquí durante casi cinco años y es un lugar realmente increíble. De hecho, ya tengo mi pasaporte. Soy español y me siento, por primera vez en mi vida, en un hogar. Tengo paz y tranquilidad en España y una familia adoptiva. Estoy en las nubes. Obviamente que hay problemas, como en todos sitios, pero hay muchas cosas donde somos referentes mundiales. España para mí es un puto Disneylandia».

«Voy a ser caradura y a ver si convenzo a mis promotores para explorar un poco la Isla»

Después de dos años y de las vicisitudes derivadas de la crisis sanitaria, Rhodes llega a Tenerife para saldar una deuda con sus seguidores. «Pido miles de disculpas por los cambios, me siento un poco culpable pero obviamente la salud debe ser lo más importante. El Auditorio de Tenerife es enorme y es un sitio super bonito. Tengo tantas ganas de viajar, voy a ser caradura y a ver si convenzo a mis promotores y me puedo quedar algún un día más para explorar un poco la Isla», concluyó. Rhodes ha actuado en algunos de los teatros y recintos más prestigiosos del mundo, como el Roundhouse de Londres, el Royal Albert Hall, el Teatro Real Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, ​​El Liceu, Musikverein Vienna o el Koerner Hall Toronto.