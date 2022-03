Etel Adnan, la artista inabarcable

Etel Adnan (Beirut 1925, París 2021) escogió el nombre de la muestra que desde hoy se puede visitar en TEA Tenerife Espacio de las Artes. La bautizó con un verso que no está en ninguno de sus libros y que, a la postre, terminaría siendo una especie de presagio: Etel Adnan. Tras la línea del horizonte. La artista libanesa –que fue pintora, académica, poeta y escritora– falleció apenas un día después de que el proyecto que abre ahora en la sala de arte tinerfeña se estrenara en Córdoba.

La exposición estará disponible para su visita hasta el próximo 30 de mayo. Estará abierta de martes a viernes de 12:00 a 20:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 horas. Es el resultado de la colaboración entre TEA y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A. Es, además, la primera gran retrospectiva de esta artista en España.

«Etel Adnan habitaba el territorio de la ingravidez y eso es lo que tratamos de mostrar en esta exposición», explicó el comisario, Álvaro R. Fominaya, en la presentación del proyecto frente a los medios de comunicación. «Esta exposición tiene una importancia histórica porque ayuda a establecer un nuevo canon en la historia del arte. Es una creadora que comienza desde el mundo del pensamiento y la literatura pero que a finales de los 50, a través de un viaje de emancipación y de ruptura, comienza a pintar. Esto es lo que vemos aquí: un recorrido por cinco décadas, fundamentalmente centrado en lo más importante, su último periodo que fue el de mayor creatividad y producción».

En total, medio centenar de obras marcan el recorrido por la trayectoria de una creadora que hizo prácticamente de todo: pintura, dibujo, leporellos, cerámicas, textiles y películas en Super-8. «El sentido de esta exposición en TEA era abrir una reflexión a través de la obra y la figura de Etel. Quien la visite la puede entender como una exposición enormemente vitalista, como un canto a la vida. Pero no hay que olvidar quien fue y qué significó en el campo de la poesía y el arte», explicó por su parte el director artístico de TEA, Gilberto González.

El gestor de la sala de arte contemporáneo dependiente del Cabildo de Tenerife recordó que la artista fue una persona comprometida con su tiempo sin «ningún tipo de cesión en cuestiones de género, raza o lugar. Hizo lo que creyó que debía hacer en cada momento y eso la llevó a moverse, trasladarse, a migrar y a ser refugiada».

El desarrollo del proyecto, que comenzó a gestarse en 2020 en coproducción por ambos centros, contó por tanto con la participación de la propia creadora. Los responsables valoraron especialmente la generosidad de The Estate of Etel Adnan, Galerie Lelong & Co. y la de la viuda de la artista, Simone Fattal. Las piezas que se podrán admirar en TEA forman parte de las colecciones de la mencionada Galerie Lelong & Co., del Banco de España y del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba).

Etel Adnan fue víctima de la intolerancia en la guerra civil del Líbano y, en muchos aspectos, trazó una de esas trayectorias que rompe con «la posibilidad de entender el arte como una cosa cerrada». «Creo que lo fundamental de Etel es entender la cantidad de cruces y posibilidades, el hecho de que es alguien que no se puede aprender y manipular», añadió González.

También estuvo presente en el acto de presentación el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez Reyes. «Estar en Tenerife con este, el primer proyecto que coproducimos, es para nosotros una satisfacción. Ha quedado magnífica», insistió.

La muestra de TEA se estructura en varias salas: Leporellos y dibujos; Pintura; Textiles y cerámicas y Obras en movimiento. «La instalación concluye con una videoinstalación del Colectivo Olotith Group en el que realizan una obra basada en ella en la que la vemos a ella, de espaldas, recitando uno de sus textos. Es el colofón a este proyecto», indicó Fominaya.

Biografía

Etel Adnan, hija de una madre griega, cristiana y de un padre sirio musulmán, creció hablando griego y turco. Fue educada en un colegio francés y es en este idioma en el que comenzó a escribir sus primeros trabajos literarios. Estudió Filosofía en la Universidad de la Sorbona (París) y luego realizó una estancia en Harvard (Cambridge). Durante dos décadas impartió clases en la Universidad de California, pero en los años 70 regresó a Beirut donde compartió estudio con Simone Fattal, quien se convirtió en su pareja el resto de su vida. Abandonó Líbano con el estallido de la guerra civil y, tras un breve período en California, se instaló en París, donde falleció el 14 de noviembre de 2021.

Su novela Sitt Marie Rose (1977) fue galardonada con el Premio France Pays Arabes y publicada en más de diez idiomas. Su obra pictórica adquirió gran prestigio tras su inclusión en la Documenta de 2012. Adnan recibió numerosos premios por su contribución a la cultura, incluyendo la Orden de Caballero de las Artes y Letras.