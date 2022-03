Tres hermanas y un cadáver

«Es la noche del velatorio del esposo de la poderosa Nazaria Alba Montenegro. Sus hermanas Daría, llena de rencor y Aurorita, llena de inocencia, esperan que el difunto mengüe hasta convertirse en el joven apuesto del que todas se enamoraron para darle mágica sepultura. Pero no va a ser fácil. La noche de tormenta trae oscuros secretos, engaños, tretas, mala baba, desconfianza… incluso por parte de su perra fiel, la criada Ulpiana que les dejará a todas con la boca abierta». Esta es la sinopsis de Atra Bilis, de la compañía madrileña Dos hermanas catorce. Llegará a las Islas la próxima semana de la mano del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas (CAE).

La producción protagonizará una pequeña gira por varias de las Islas del Archipiélago. Comenzará el martes con una función en el Teatro Leal de La Laguna que comenzará a las 20:00 horas. La siguiente cita tendrá lugar el jueves 24 de marzo en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Finalmente, también tendrá su oportunidad frente al público de Gran Canaria. Será el sábado día 26 en el Cicca.

Alberto Velasco es el director de esta pieza teatral y aseguró que está encantado de volver a Canarias para encontrarse con un público que siempre le ha dado buena suerte. «De hecho, la última vez que fuimos por ahí fue con En el desierto y justo después nos nominaron a los Premios Max», detalló. «Todo el equipo tiene muchas ganas de hacer esta pequeña gira en Canarias», añadió.

Sobre el escenario, el público podrá ver el trabajo de Nuria González, Maite Sandoval, Paloma García-Consuegra y Celia Morán. El texto lo firma Laila Ripoll y en varias ocasiones ha sido definido como el resultado de si Valle Inclán, Berlanga y Almodóvar tuviesen un hijo. «El texto no descansa y el espectador no para de sorprenderse ni un momento con los giros de guión. Las relaciones no son lo que parecen y se puede empatizar con un personaje y detestarlo a los diez minutos», aseguró Velasco.

Atra Bilis bebe de autores como García Lorca, por ejemplo, y tiene también algo de Miguel Delibes «por eso de que transcurre en un velatorio, como Cinco horas con Mario». Pero, sobre todo y según Velasco, es un «gran esperpento, un auténtico homenaje a Valle Inclán». Además, todos los personajes son igual de importante. «No hay una que lleve sola el peso de la trama. Todas tienen su propio peso en la historia. Es alucinante».

Atra Bilis hace esta escala en Canarias después de haber recorrido con éxito muchos escenarios de la península. «Y esperamos que esté en muchos más», deseó Velasco. Uno de los secretos de su éxito es precisamente ser capaz de hacer reír y conseguir que el público se evada de la pesada realidad. «La historia cautiva y el teatro tiene esa capacidad única de aportar felicidad que se nota luego en la respuesta del público. Los aplausos están siendo increíbles», celebró el director. «Estamos en una nube», añadió.

Otro de los objetivos de Velasco como profesional de las artes escénicas es atraer a nuevos públicos a los teatros y auditorios. En su opinión, una obra como Atra Bilis es perfecta para conseguirlo. «Muchos ven los teatros como espacios viejos y decimonónicos a donde acuden las personas mayores. No es así y, de hecho, desde que lo prueban se quedan enganchados», reflexionó.

El proyecto escénico es otro de los valores de esta obra de teatro. «Para mí es tan importante como la trama, quería que se notara esa desolación, esa aridez que recuerda al lejano oeste. Es muy castellana pero a la vez podría estar ocurriendo en cualquier parte del mundo», explicó.

Alberto Velasco (1983) estudió Arte Dramático en Valladolid y ha seguido formándose con maestros de la interpretación como Andrés Lima, Eugenio Barba o Rosario Ruiz Rodgers. Es actor y ha trabajado con Carlota Ferrer en Los nadadores nocturnos y con Chevi Muraday en Juana, Cenizas y En el desierto (Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo de Danza en 2015). Como director de escena, su primer montaje fue Vaca, en 2007. Le siguieron Delicia en 2013, Clift, acantilado en 2014 y Danzad malditos en 2015. Este último espectáculo se hizo también con el Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor Montaje Revelación. Colabora habitualmente como director de escena y asesor de coreógrafos de todo el país.