«Estamos logrando buenos proyectos conjuntos en las Islas; en la unidad está la fuerza»

Su participación en el Festival Urban El Paso se completa con una mesa redonda sobre el fenómeno de la música urbana en Canarias. Este tema no puede llegar en un mejor momento para el sector de las Islas.

La verdad es que sí. Tengo muchas ganas de participar en esa charla porque, en general me gusta hablar, pero cuando se trata de música, mucho más. Actualmente existe un gran movimiento urbano en Canarias de música urbana pero yo creo que hay que contar lo bueno y lo malo y, desgraciadamente, muchas veces hay que salir de Canarias para abrir nuestra mente y progresar y después volver a casa para continuar con la carrera musical. Aunque también es cierto que desde las Islas se están consiguiendo bastantes cosas y la gente se está empezando a unir para sacar adelante sus proyectos. Nos estamos dando cuenta de que en la unidad está la fuerza.

Es precisamente en géneros como el de la música urbana en los que surgen numerosas colaboraciones entre artistas estos días, y usted es una buena muestra de ello puesto que tiene muchas a su espalda.

Juntarse es importante porque permite que personas que están más avanzadas en su carrera ayuden a otros que tienen menor número de seguidores y permite que el público conozca a nuevos artistas. Todo eso nos abre un gran abanico de posibilidades. Si con mis oyentes puedo ayudar a descubrir a otros compañeros del sector, pues genial.

Estas colaboraciones también le permiten explotar otros géneros musical. Usted no le tiene miedo a nada.

Exacto. Yo he mamado desde pequeño todo tipo de música. Cuando era chiquitito me gustaba me gustaba el soul y también los boleros. Yo me adapto a todo. Me gusta hacer cosas con esencia y sentimiento porque no quiero hacer música porque sí, sino trasmitir un mensaje concreto.

Acaba de lanzar su nueva canción Tocamos cielo. ¿Por qué es tan importante para usted?

A mí me gusta hablar de mis vivencias para que de ese modo mi trayectoria quede marcada en la música. Después de pasar dos años en Canarias, ahora he vuelto a vivir en Madrid, y he aprovechado esta canción para dedicársela a mi pareja y a Madrid, porque ambas me están ayudando a cumplir mis sueños. En el caso de Madrid, es el lugar en el que todo ha pasado. La canción dice que es necesario pasar por Sol para tocar el cielo pero a ti y a mí no nos hace falta porque yo he podido tocar el cielo gracias a todo lo que tengo a mi alrededor, por poder estar viviendo mis sueños en esa ciudad y por contar con una pareja que me apoya en lo que hago.

Entonces apuesta por música pegadiza pero que no deja de lado los sentimientos.

Lógicamente siempre hay que pasar por lo comercial para poder triunfar pero yo tengo que hablar de mis propias vivencias para que se note que es real lo que hago. Y eso es también lo que se va a ver en el videoclip de esta canción, en el que va a ser todo real.

¿Concibe la música sin la composición?

Suelo trabajar con gente que me envía propuestas pero siempre añado alguna parte mí. Una canción compuesta por otra persona la hago mía si me gusta mucho la melodía y algunas frases, pero siempre acabo añadiendo algo para hacerla mía del todo. No quiero vender una película porque aguantar algo falso cuesta mucho y al final no vale la pena.

En Madrid se ha sabido rodear de un gran equipo de profesionales que están permitiendo que pueda vivir de la música.

Sí, aunque es difícil y aún estamos en el camino. Hay partes del año en las que consigo vivir de la música y otras en las que tengo que buscar otro trabajo para poder mantenerme pero sí es cierto que estoy rodeado de un gran equipo, con mucha gente y me gusta eso porque me permite trabajar con diferentes personas en cada canción o proyecto. Hay que empaparse de muchas ideas diferentes y eso se consigue trabajando con mucha gente. Me gusta pensar que somos una gran familia que nos vamos ayudando.