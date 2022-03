La escritora Esther Ramón presenta en TEA ‘Semilla’, su nuevo poemario

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro que depende del Área de Cultura del Cabildo, acoge este viernes, a las 18:30 horas, la presentación del último poemario de la escritora madrileña Esther Ramón, Semilla (Editorial Bala perdida, 2022).

En esta nueva publicación, la autora indaga en la vida a través del arte contemporáneo y establece un diálogo con la obra de nueve artistas que, de distintas maneras, abordan el tema de la semilla. Esta actividad, que presentará la historiadora del Arte Vanessa Rosa Serafín, forma parte del ciclo Dinámicas literarias. Para asistir a este acto, que es gratuito pero de aforo limitado, se requiere de inscripción previa enviando un correo a actividades@teatenerife.es en el que se indiquen nombre, DNI y un número de teléfono de contacto.

Esther Ramón (Madrid, 1970) se doctoró en Teoría de la Literatura y Literatura comparada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con su tesis Como en mí se habla la singularidad poética de Pedro Casariego Córdoba, y es profesora asociada de Teoría de la Literatura y Literatura comparada en la Universidad Carlos III de Madrid.

Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, rumano, noruego, sueco, portugués y árabe, e incluidos en antologías como Panic cure. Poetry from Spain for the 21st Century. Además, su obra ha sido publicada por revistas internacionales como las francesas Europe, Place de la Sorbonne y Le Monde des livres, y las estadounidenses Columbia Journal y The Offingy Los Angeles Review.

Aparte de su faceta creativa, Esther Ramón también ha publicado artículos de crítica literaria en diversas revistas, visibilizando a otras poetas como la escritora Chantal Maillard. Ha sido coordinadora de redacción de la revista Minerva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid e imparte talleres de escritura creativa en diversas instituciones como Fuentetaja, La Casa Encendida, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o la Complutense de Madrid.

Esther Ramón participó como editora e investigadora en OSLO PILOT, proyecto de investigación desarrollado entre 2015 y 2016 para investigar el papel del arte en la esfera pública. También ha sido directora de los programas de poesía Definición de savia y La herrería. Es asimismo profesora del Máster Internacional de Fotografía y gestión de proyectos del Centro Internacional de Fotografía y Cine EFTI y del Máster en Artes y Profesiones Artísticas de la Escuela Sur.

Coordinado por Sergio Barreto (Tenerife, 1984), Dinámicas literarias busca garantizar el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía en igualdad de condiciones y la protección de la creatividad y de las personas creadoras. Entre sus objetivos se encuentran el de difundir la literatura de las islas en el ámbito nacional, difundir la literatura local, nacional e internacional entre la ciudadanía del archipiélago y la creación de un espacio para la literatura, con especial atención a la poesía.