La moda, el octavo arte

La moda no es solo un elemento accesorio de la cultura, sino una evidencia creativa y original en constante transformación, una manifestación elevada de arte. De esta forma tan concisa define el profesor titular del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna (ULL), Carlos Castro Brunetto, la importancia de la moda, que no es otra cosa que una forma de arte ya que plasma, a través de textiles, complementos, perfumes o joyería, una forma creativa, única e irrepetible. Estas fueron algunas de las ideas que trasmitió el experto durante la primera jornada de El Arte de la Moda, una actividad que se desarrolla en la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel en Santa Cruz de Tenerife.

«Pretendemos abordar algunas claves a través de personalidades que han sabido encontrar en la moda un cauce para exponer sus rasgos personales o su forma de ser y estar en sociedad, siendo frecuentemente imitadas, pero nunca duplicadas», asegura Castro Brunetto, quien propone un recorrido por la moda y el arte desde el siglo XIX. Para iniciar este largo recorrido el experto acudió ayer a la figura de Eugenia de Montijo (1826-1920), la «emperatriz de la moda», para iniciar este viaje en el tiempo, y de la que destacó la inigualable aportación a la moda que llevó a cabo esta granadina que se casó con Napoleón III. Fue, en palabras del profesor, «la primera gran influyente». Eugenia de Montijo «se dio cuenta de la importancia que tenía socialmente crear una imagen a partir de la indumentaria» y fue de ese modo cómo inició el camino para que muchos otros tras ella se ampararan en una imagen sólida para presentarse en sociedad. Tras ella llegaron los desfiles con las propuestas de primavera/verano u otoño/invierno y aparecieron los primeros maniquís –modelos–, alrededor de 1850 y 1860.

Hoy será el turno para debatir sobre Divas e inspiradoras de la moda del siglo XX, el momento en el que algunas mujeres «fueron identificadas como estímulos a ser imitados por el resto de la sociedad». «La moda es una forma de comunicación», sentencia el experto, quien añade que «al igual que es necesario dominar la oratoria para trasmitir una idea, también lo es la moda puesto que nuestra imagen es lo primero que ve la gente de nosotros». Lamentablemente, en este caso España no destaca por sus referentes puesto que los acontecimientos que tuvieron lugar en el país a lo largo del siglo XX provocó que en muchos casos los grandes nombres españoles se exiliaran. En cualquier caso, Carlos Castro Brunetto centrará esta intervención en las grandes publicaciones nacidas en Nueva York y dedicadas a la moda, como es el caso de Vogue y Haper’s Bazaar.

El Arte de la Moda llega a su fin mañana con Excentricidad y dandismo. La construcción de la identidad masculina desde la moda para cambiar la perspectiva hacia el ámbito masculino. En este punto, el experto recuerda que «la moda consiste en vestir con elegancia y durante mucho tiempo fue patrimonio únicamente de las personas que gobernaban y de las clases influyentes, algo que recaía en el sexo masculino, por eso durante mucho tiempo la moda ha sido representada por hombres».

«La moda no tiene banderas», sentencia Castro Brunetto, quien celebra que en los últimos años «se ha caminado mucho para lograr el reconocimiento de la moda como arte». Además, añade que grandes museos como el Prado o el Thyssen-Bornemisza han dedicado «magníficas» exposiciones a la moda «entendiéndola como una manifestación artística más».

No obstante, reconoce que ahora existen importantes retos en el sector, como el fast fashion, la venta de productos en cantidades industriales, con el gran daño al medioambiente que ello supone. Sin embargo, destaca las políticas que también se están implantando para frenar esta tendencia. «Ahora hace falta fomentar la educación en la moda y enseñar a las nuevas generaciones que no es necesario contar con muchas prendas diferentes sino que estas sean de buena calidad y duren mucho para que así no signifiquen un problema al medioambiente».