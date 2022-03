«El personaje de Florencia es el más exigente que he cantado nunca»

¿Cómo le ha recibido la familia de Ópera de Tenerife?

De lo mejor. Ha sido de lo más intenso, eso sí. Este es un grupo viene de todas las partes del mundo. He descubierto, por ejemplo, el trabajo de Chía Patiño, que es una mujer interesantísima. He hecho Florencia varias veces pero esta es distinta. Siempre fueron producciones en Estados Unidos, esta será la primera vez en Europa. Me encanta porque es la primera vez que lo hago con una mujer al frente de la dirección de escena. Ella es ecuatoriana y mi madre también creció en Ecuador. Patiño capta las historias que a uno de cuentan cuando creces en Latinoamérica. La realidad es más interesante que lo que uno pueda inventar, es cierto. Estamos trabajando más con la idea de que no es todo tan mágico sino que hay realismo que tiene magia y esa combinación es lo que nos hechiza. No es un cuento o una cosa imposible, son cosas que al integrarlas en el realismo mágico se hacen más interesantes. He hecho muchas producciones que tienen proyecciones y esta está basada en una escenografía realista, con barcos de verdad. Da otra sensación, otra perspectiva y creo que va a ser muy acogedora para el público.

Ciertamente hay mucha expectación en lo que se refiere a la propuesta escénica y al vestuario de esta producción...

Funciona a la perfección. Cada uno venía de una producción distinta y tenía una idea propia. Hemos estado, poco a poco, metiéndonos en el mismo concepto. La ópera cuenta la historia de Florencia, la historia de los casados Paula y Álvaro, y la historia de los que finalmente se enamoran, Rosalba y Arcadio. Todo cae de forma tan natural y tan linda. Me gusta que las historias humanas sobresalgan. La tragedia de Florencia es lo que ha perdido, tuvo el amor y lo dejó pensando que el mundo le iba a traer algo más y no fue así. Ella regresa y se da cuenta de que el amor de hace veinte años es tan solo una memoria. Lo que ella busca ya no lo va a encontrar.

Trabaja principalmente en Estados Unidos. ¿Este paso por Tenerife para estrenar esta pieza es especial para usted?

Es muy emocionante y muy especial. Me siento absolutamente en casa y tengo que decir que es precioso trabajar todos juntos. Hay algo especial en compartir el mismo idioma y haber crecido con esa música y esos ritmos. Hay un gran entendimiento entre todos, una conexión con el estilo, con el sonido y con los ritmos que se presentan en la partitura.

¿Qué opina de la partitura de Daniel Catán?

Es una partitura latinoamericana, hay que reconocerlo. Van a verlo en los ritmos, en los juegos y en la forma de las melodías. Tiene un sonido y un estilo muy latinoamericano dentro de lo clásico. Creo que este equipo ya está a un nivel distinto a la hora de entender la partitura. Hay una conexión que se siente mientras estamos ensayando, mientras estamos trabajando una escena musicalmente o montándola. Como cantante de ópera tienes que presentarte en idiomas que quizás ha estudiado mucho pero esto es otra cosa. Cantar en castellano es muy especial. Es un libreto tan natural y tan distinto.

¿Cómo definiría vocalmente el papel de Florencia?

La primera vez que canté Florencia, noté que tiene la particularidad de que tiene unas dificultades vocales extremas. Tras tener la oportunidad de hablar con la viuda de Catán, me contó que él basó mucho el personaje en una cantante que haría Madame Butterfly, de Puccini. He cantando Puccini por todo el mundo pero Florencia es mucho más exigente. Tiene tres arias enormes, canta agudísimo, pianísimo y unas frases larguísimas que no existen en la Butterfly. Luego hay otras partes distintas. Por ejemplo, Paula es un personaje muy interesante. La suya es una parte más lírica, suave y las frases son más naturales. Realmente creo que trató de captar cada personaje vocalmente. Hasta los roles están escritos de forma distinta. El color y el sentido del ritmo y la melodía es latinoamericana y dentro de eso hay cambios y formas de usar la voz para crear cierta imagen. Creo que Florencia es lo más exigente que he cantado nunca, en muchos sentidos.

Entre sus compañeros hay un tenor tinerfeño, Airam Hernández.

Lo conozco poco aún, ha llegado hace poco pero es excelente y tan buena gente.

Florencia en el Amazonas es también un espectáculo visual. Es una ópera muy singular y es una lástima que no se haya representando antes en España cuando es el territorio más natural para una ópera en castellano a este lado del Atlántico.

Sí, me parece extraño de verdad. En Estados Unidos la he hecho, principalmente, en ciudades del sur que tienen una presencia hispana muy fuerte y la recepción ha sido siempre maravillosa. Lo que puedo decir es que me siento completamente en casa aquí y que creo que a la gente de Tenerife les va a gustar mucho.

¿Cree que esta apuesta de Ópera de Tenerife es una forma de reivindicar las producciones de ópera hispanas?

Indudablemente. Esta la tercera ópera de Catán que he cantado pero Florencia es la más grandiosa. Es música que uno tiene que abrir al mundo, en mi humilde opinión. Es una forma de promover un sonido latinoamericano clásico y para mí eso es algo que hace falta en el planeta. La historia de la ópera es mucho de italiano, alemán y francés. También tenemos que apoyar a la voz latina en la música clásica y en la ópera en particular. Me da mucho gusto que se vea esta obra abriéndose al mundo. Me parece muy importante. Cantar en castellano es algo muy especial y tampoco he tenido muchas oportunidades de hacerlo. Y eso que vivo en Miami y hay zonas donde no se habla inglés. Poder hacerlo aquí es un honor. Me siento súper honrada de formar parte de este elenco y de traer aquí el debut en España. Me dan escalofríos solo de pensarlo.