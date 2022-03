Internas del centro penitenciario Tenerife II y alumnas de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL) cantan en el escenario del salón de actos de la prisión un reguetón, No es justo, mientras el público, formado por mujeres y hombres, corean el mensaje que reivindica un trato igualitario para ellas. Se trata de una de las actividades programadas por la Comisión de Igualdad de la cárcel con motivo del Día de la Mujer, con las que se pretende divulgar el sentido de la celebración.

Esta Comisión trabaja de forma conjunta con la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna (ULL). La colaboración surgió de las sinergias generadas en la propia prisión. Sus representantes son Mavi Bernaola, subdirectora de Tratamiento de Tenerife II y psicóloga, y Ángela Torbay, profesora de la Facultad de Psicología de ULL y directora de la Unidad de Igualdad en el centro académico.

En la cárcel hay 928 internos en total y 38 mujeres. El personal de Instituciones Penitenciarias ronda los 400 funcionarios. Las acciones están orientadas tanto a parte de la población reclusa como a los trabajadores del recinto. Bernaola explica que, desde el pasado verano, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias planteó la creación de unidades de Igualdad en todas las prisiones. Mavi coordina el equipo multidisciplinar, del que forman parte vigilantes, psicólogos, trabajadores sociales, juristas o educadores.

A la iniciativa también se han sumado varias ONG que realizan proyectos en Tenerife II, como Cruz Roja, Fundación Hestia, Atelsam o AFES. En diciembre pasado, las inquietudes de los trabajadores y voluntarios de dichas entidades se recogieron en unas jornadas celebradas en la ULL: Mujer y prisión. Fruto de la actividad de la Unidad de Igualdad del centro penitenciario ha surgido un protocolo, mediante el que se pretende trabajar en cinco objetivos principales. El primero se basa en la sensibilización y el uso del lenguaje inclusivo, a través de la colocación de determinados carteles con mensajes claros, charlas de concienciación o, por ejemplo, el cambio de los términos en algunos documentos para que no estén dirigidos solo a hombres.

El segundo objetivo consiste en realizar acciones de tratamiento en varios ámbitos, como el educativo, el laboral y el terapéutico, para que en las citadas actividades siempre haya mujeres y, sobre todo, tratar de que las mismas resulten atractivas para la población reclusa femenina. Según Mavi Bernaola y Ángela Torbay, las cárceles como Tenerife II son centros pensados para hombres y en un único módulo se agrupan todas las mujeres, con independencia de su grado de peligrosidad, de si son reincidentes o están por primera vez en prisión, si ya han sido condenadas o esperan por su juicio.

El tercero de los objetivos de la Unidad de Igualdad pasa por la adecuación de barreras arquitectónicas. Por ejemplo, si hay mujeres que desarrollan un puesto de trabajo en cocina, deben tener sus propios baños y vestuarios. Otro apartdo del protocolo pasa por la coordinación y la colaboración institucional. El equipo liderado por Bernaola considera clave las aportaciones que puedan realizar colectivos o instituciones que, desde hace tiempo, trabajan a favor de la Igualdad. A la hora de hacer efectivo este respaldo se cuenta, además de con la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna, con la Asociación de Mujeres Arena y Laurisilva o la organización Mercedes Machado.

El último objetivo pasa por elaborar una guía ante posibles casos de acoso sexual, tanto entre la población reclusa como entre los trabajadores de la cárcel. La intención es que, en un primer paso, la Unidad pueda mediar para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Pero, en caso de que no se logre tal fin, se recurrirá a la Justicia. Torbay explica que la Universidad de La Laguna tiene un convenio con Instituciones Penitenciarias para que alumnos de cuarto curso de la Facultad de Psicología realicen prácticas con internos. Y las mismas están supervisadas por la propia profesora y una psicóloga de la cárcel. Los estudiantes llevan a cabo un taller de crecimiento personal y residencia con presos de varios módulos, que dura seis meses y que tiene carácter formativo para las personas privadas de libertad.

Ahora, las alumnas de la ULL intervienen con mujeres, así como con internos de los módulos 3 (preventivos, pues están a la espera de juicio) y 4 (reclusos con algún tipo de trabajo en el centro y otros con enfermedades mentales). En las dos semanas previas al 8 de marzo, las estudiantes efectuaron una serie de acciones para que los internos prepararan la celebración con la actividad que cada grupo estimara oportuno.

En el módulo 3 apostaron por una obra de teatro sobre el acoso a una mujer en un bar. A través de la misma, algunos reclusos admitieron que ellos han tenido esos comportamientos sin ser conscientes del malestar que generan en la víctima. Y en el 4 crearon un rap con el que los participantes dieron las gracias a las mujeres que han sido importantes en su vida: madres, hermanas, hijas o parejas, pues les enseñaron el sentido de vivir y todo lo bueno que tienen. Las representantes de las mujeres crearon su reguetón: «Que no exista la igualdad; no es justo, no es justo; me mandan siempre a limpiar; no es justo, no es justo; Cantando esta canción, hoy gritamos que; nosotras no somos de nadie; y si me dices eres mía, una y otra vez; eso me asusta, y lo sabes. La brecha salarial; no es justa, no es justa; y que no pueda ni hablar; no es justo, no es justo; cantando esta canción, hoy gritamos que; si te digo que no, es que pares; y si me insistes, una y otra vez; eso me asusta y lo sabes».