Guía de Isora asiste al estreno de los cortos de los alumnos del DocExprés

La plaza del Centro Cultural de Guía de Isora fue escenario ayer del estreno de los cuatro cortometrajes documentales creados por otros tantos grupos de estudiantes de la rama de imagen y sonido de tres institutos canarios. Esta actividad es el resultado final del taller DocExprés, que desde 2006 se lleva a cabo en el Festival MiradasDoc, bajo la dirección del profesor Roberto Lucas. El estreno llenó hasta la bandera la plaza, pues la proyección de estos cortos constituye uno de los momentos más esperados dentro de la programación del festival.

Las piezas han sido producidas íntegramente por cuatro equipos de alumnos de imagen y sonido de centros de formación profesional de Tenerife y Gran Canaria. Con esta proyección, los cuatro grupos que se han conformado en el taller DocExprés llegan a la fase final de todo proceso de producción de una creación cinematográfica: la exhibición. Durante el proceso, cada estudiante ha adoptado un rol profesional: director, sonidista, montador, productor…

Concretamente las películas, de entre cinco y ocho minutos de duración, son Salvavidas, del grupo de estudiantes del instituto de enseñanza secundaria de La Guancha; Artes, del grupo de tarde del centro integrado de formación profesional César Manrique (Santa Cruz de Tenerife); La flor de la vida, del grupo de mañana del mismo centro; e Isora, la leyenda jamás contada, del instituto de enseñanza secundaria Felo Monzón (Las Palmas de Gran Canaria). Santi Lecuona, del centro de La Guancha, consideró que DocExprés «es una forma de aprender, de conocernos, y también es una oportunidad de oro para revalorizarnos como técnicos, pero también de darnos un sentido de cineastas, creadores de contenido, y tener esa sensibilidad. Al final MiradasDoc va de eso, de miradas, y nosotros, como canarios, tenemos que tener nuestra mirada propia”.

Por su parte, Susana Vallavanti, del César Manrique, afirmó que «ha sido una experiencia muy enriquecedora porque he conocido a gente con la que nunca habría tenido contacto, y trabajar con ellos me está abriendo muchas puertas. En cuanto a la pieza documental, es un reto poder hacerlo en cinco días, pero esa es la gracia, que sea un reto”. Por último, Silvia Guedes, del Felo Monzón, cree que DocExprés “ es una gran oportunidad para nosotros, tanto personal como profesionalmente, porque conocemos a muchas personas que están estudiando lo mismo que nosotros y cada uno se ha encargado de un rol diferente; pero, aun así, yo, siendo cámara, también he visto cosas de realización, de sonido, de producción… Hemos aprendido muchísimo y hemos hecho muchos contactos aquí”.