A buena hambre no hay pan duro

Este viejo refrán castellano que podemos escuchar en Canarias se suele emplear con dos significados distintos. En un sentido recto, se considera que cuando alguien está realmente hambriento y da muestras de un apetito voraz tiende a comer lo que sea, sin poner reparos a la calidad del género alimentario que se le ofrece. En este estado de incontenibles ganas de engullir nos basta saciar el hambre para sentirnos satisfechos sin considerar los caprichos culinarios que se imponen por un paladar exigente. En la compulsión instintiva por satisfacer una necesidad primaria se transforman nuestros gustos rebajando los parámetros que a través de las papilas gustativas distinguen los sabores, lo que puede convertir un mendrugo de pan en un bocado exquisito.

En un sentido lato se puede trasladar por extensión a cuando se está en dificultad o ante una necesidad apremiante, nadie le hace remilgos a recibir la ayuda que se le ofrece y se las apaña con aquello de lo que dispone para resolver los inconvenientes o paliar la contrariedad de que se trate.

En un sentido más profundo, el término «hambre» se asocia por automatismo a la pobreza, la penuria, la miseria, la carestía y, en general, a cualquier situación de dificultad extrema o de grave carencia de lo imprescindible para satisfacer las necesidades primarias de un individuo.

Se emplea el adjetivo en femenino «buena (hambre)» o bien la apócope «buen (hambre)» para expresar «que se tiene mucha hambre» y gravar así la idea transmitida por la situación de estrechez o apuro del tipo que sea. En el imaginario colectivo el «pan» está cargado de simbología y viene asociado al sustento diario, a una especie de bendición («el pan nuestro de cada día»), al nutrimento y la saciedad. Esta significación es compartida con otro alimento, acaso más genuino, que forma parte de ese mismo imaginario insular: el «gofio» (de hecho, remarcando la importancia de este sustento diario pueden escucharse indistintamente los dichos: «Es más largo que un día sin pan» o «es más largo que una semana sin gofio», para expresar hiperbólicamente la magnitud física o temporal de algo). Por su parte, la voz «pan duro» evoca un alimento poco agradable de ingerir, de mala calidad, que se desecha normalmente o «se echa a los animales». De modo que la expresión, en sentido traslaticio, viene a significar que cuando la necesidad es grande no se desprecia cualquier ayuda que nos ofrezcan, por poco que sea. Y así se explica estas otras versiones del dicho, quizá más propias de otras modalidades del español, que dicen: «A buena hambre, no hace falta condimento» o «no hay mejor salsa que el hambre».

El origen de este refrán seguramente hay que buscarlo en algunos aforismos latinos, como este que reza: Optimum condimentum est fames («el mejor condimento es el hambre»), frase que se atribuye a Cicerón (en Fanibus). En castellano viene registrado en distintas modalidades por el Marqués de Santillana entre finales del siglo XV e inicios del XVI («a buen hambre no hay pan duro, ni falta salsa a ninguno»), y posteriormente en el siglo XVII por Correas («a buen hambre no hay pan malo, ni duro ni bazo»). Reforzando su carácter universal, el refrán se documenta también, en versiones similares, en otras lenguas del entorno cultural del castellano.

En cuanto al contexto en que se suele emplear, puede ser oportuno cuando alguien, sentado a la mesa, consume un modesto plato (un entullo) con voraz apetito y sin reparar en gustos; o en sentido figurado se expresa en algunas de las variantes que se registran en las islas: «Cuando hay hambre, no hay pan duro» para expresar igualmente que cuando se atraviesan malos momentos, no se puede ser demasiado exigente con quien te echa una mano. En sentido similar «a buena hambre no hay pan duro» (o «a buen hambre no hay mal pan»), o este otro registro que supone una variante a las versiones tradicionales: «A buen sueño no hay mala cama» que además de poder aplicarse en sentido literal, es decir, para señalar que cuando uno tiene mucho sueño puede reposar en cualquier parte sin exigir comodidades. O bien en sentido para significar que cuando la necesidad es imperiosa, uno se las arregla con lo que tiene a mano y con los medios de los que dispone, aunque no sean los más apropiados.