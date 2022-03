MiradasDoc Market bate su récord de reuniones para impulsar documentales

MiradasDoc Market batirá este 2022 su propio récord de reuniones de negocio para el impulso de la producción de cine documental. Un total de 263 encuentros en la sección one to one de este Mercado Internacional de Cine Documental, que convierte en esta primera semana de marzo a Guía de Isora en un centro internacional de referencia de encuentros privados entre directores de cine documental y sus productoras con los llamados decision makers, representantes de fondos para la financiación de proyectos, festivales, televisiones, plataformas de streaming, distribuidoras y agentes de ventas, con el fin de estudiar la posibilidad de coproducir y hacer realidad proyectos presentados en los laboratorios DocSur, AfroLatam y AniDoc Sur.

La agenda de encuentros, que se desarrollaron ayer y continuarán a lo largo de hoy cierra la última fase de MiradasDoc Market en su decimoquinta edición. Incluye la celebración de 147 citas con los equipos de producción de proyectos documentales en fase de realización, que llegan a este mercado internacional a través de DocSur. En el área de coproducción África-América Latina, impulsada por el Foro Afrolatam bajo la filosofía de la relación Sur-Sur, el Laboratorio AfroLatam concentra 100 reuniones; mientras que la sección más creativa y experimental de este mercado; AniDoc Sur, el área dedicada al impulso de proyectos de documentales de animación, ha concitado 16 reuniones. “La selección y programación de proyectos de alta calidad y de talentos creativos del continente africano encaja perfectamente con nuestra misión de ofrecer historias y películas de cine africanas sobresalientes a públicos de todo el mundo. Es un valor añadido que ningún otro mercado aporta con este particular enfoque y énfasis”, destacó el fundador y director general de la distribuidora alemana Rushlake Media GMBH, Philipp Hoffmann. Para Isona Admetlla, coordinadora del Berlinale World Cinema Fund, «MiradasDoc Market está en nuestro radar desde hace tiempo como un evento de documentales que tenemos en cuenta. El foco en la facilitación de producciones entre África y América Latina nos toca muy de cerca; entendemos que más coproducciones Sur-Sur son cruciales para apoyar el proceso de emancipación de la industria y buena parte de nuestra estrategia de futuro está centrada en ello», manifestó. «Al estar en este mercado, sientes que lo que está ocurriendo aquí es esencial. Estamos hablando de deconstrucción, de intentar crear un nuevo paradigma en la industria del cine, alejado de la forma en la que el mundo occidental ha estado viendo África», aseguró por su parte el keniata Mohamed Said Ouma director de Documentary Africa, presente también en el Mercado de MiradasDoc.