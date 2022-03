‘Diccionaria’: con ‘f’ de feminismo

Por la ‘f’, feminista: «Esta Diccionaria. Yo. Tú. Todas. Todos. Siempre». Así se define este término en la nueva publicación de Libros Cúpula. Diccionaria, que así ha sido bautizado, salió a la venta el pasado 16 de febrero y no es un manual al uso. ¿Qué es Diccionaria? Pues un ejemplar que se define desde la portada. «Novedoso artefacto literario que desvela que una zorra es la hembra del zorro y que coñazo y cojunudo –partes del cuerpo equivalentes– deberían ser sinónimos».

Diccionaria llega de la mano del director creativo Xavier Gimeno y del creativo publicitario y diseñador gráfico Fernando Alcázar. Juntos concibieron la idea e implicaron a la pluma audaz de la periodista y escritora tinerfeña Ana Martín. Diccionaria es una reflexión en forma de libro sobre la connotación negativa de determinadas palabras cuando se usan en femenino. Y la lista, por cierto, es larga.

El origen de esta Diccionaria es ya de por sí singular. La hija de Gimeno, Danae, de apenas nueve años, fue la que prendió la mecha. Una tarde, mientras estudiaba el diccionario y sus usos para un examen, le planteó a su padre varias dudas. «Primero se dio cuenta que el espacio que se le dedicaba a las palabras en femenino era apenas una ‘a’. Al llegar al final, con la palabra zorra y la aplastante diferencia con el masculino zorro, saltaron todas sus alarmas. Yo vi que había ahí una oportunidad, una idea», recordó Gimeno.

«Cuando me plantearon el reto me pareció muy necesario y estimulante. No me lo pensé mucho», recordó por su parte Martín. «Este proyecto se parece mucho a lo que yo creo que debe ser el feminismo. Es decir, el feminismo solo se puede llevar adelante con la concurrencia de todas y todos, hombres y mujeres», añadió.

En total, Diccionaria recoge 138 términos relacionados con la misoginia del lenguaje. Desde la a, con alcahueta, hasta la z, con zorrupia. No es un manual de consulta al uso y está escrito y diseñado con humor e ironía. «Creo que así es todo mucho más efectivo, se puede emplear el sentido del humor y que eso no desvirtúe para nada el mensaje. Todo lo contrario. Lo acerca más que si lo afrontas desde el regaño. Hay una parte del machismo que a lo mejor no es recuperable pero sí hay mucha gente que está deseando aprender. Las mismas mujeres quieren, yo también he aprendido con este libro», explicó la escritora. Este ejemplar es una selección de esas palabras integradas en el lenguaje cotidiano que se convierten en insulto cuando se emplean con el género femenino. Otras se incluyen por necesidad y por servir de complemento al mensaje feminista de Diccionaria. Muchas, lamenta Martín, se han quedado en el tintero. «Cada vez que lo leo pienso que debería haber metido tal o cual palabra. Pero un libro es limitado. Se podrían meter muchos más porque el machismo en el lenguaje está muy calado. Se me quedaron muchas pero sé que no quitaría ninguna de las que ahí están».

Se da la circunstancia de que la Real Academia de La Lengua no explica en sus diccionarios esa connotación peyorativa que se le da a ciertas palabras. Son usos que, además, están muy normalizados y que por esa misma razón son más difíciles de eliminar. «Por eso precisamente tienen más peligro, las asumimos como algo cotidiano y no nos damos cuenta de esa connotación negativa», explicó la también columnista de EL DÍA.

En muchas de sus nuevas definiciones, Martín habla de lo que ha bautizado como el «combo favorito del patriarcado» que es, ni más ni menos, la sexualización unida a la animalización. «También hay elementos de la cultura popular, como la figura de Wonder Woman o de Xena la princesa guerrera. Esto no pretende ser un diccionario al uso ni sesudo pero sí que tiene elementos diferentes. Quién lee mis columnas se da cuenta de que utilizo muchísimo la ironía y el sarcasmo. Creo que es una manera bastante efectiva de poner al patriarcado y al machismo frente a sus maldades», insistió.

Otra de las características que hacen Diccionaria tan especial es su diseño, a cargo de Fernando Alcázar. «Desde el punto de vista del diseño, los diccionarios siempre me han parecido muy aburridos, poco amigables con la lectura», indicó. «Queríamos acompañar cada palabra con un visual a la altura de las potentes definiciones de Ana Martín y ese toque de humor y acidez. La elección del color, ese rojo casi coral, también fue meditada. Es un color para llamar la atención y alertar de un peligro, queríamos alejarnos del violeta y poner este toque de alerta», concluyó.