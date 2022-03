Paco Arango: «Me llamaban loco y ahora tiene que haber más locos como yo»

Acaba de llegar de La Palma. ¿Estaba buscando localizaciones para su próxima película?

Ya es la segunda vez que voy a La Palma en los últimos meses. Estuve muy pendiente con el tema del volcán y ya por fin pude ir. Estoy encaminando el rodaje de una película que pasará por allí. Empieza el 18 de julio en Madrid pero iremos a La Palma a finales de agosto.

Ha anunciado que los beneficios de la cinta irán para el Materno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta será mi cuarta película. Todas mis películas tienen un fin benéfico. La primera fue con un niño canario que conocí en El Hierro, se llamaba Antonio, y con los beneficios hicimos un centro de trasplantes que se llama Maktub, como la película. La segunda, Lo que de verdad importa, se emitió por todo el mundo. Generó más de siete millones de euros para los niños y se puso número uno en Estados Unidos en Netflix ella solita. Fue como un milagro. La última fue Los Rodríguez y el más allá, que también ha ayudado. Ahora, esta será para ayudar a niños con cáncer, principalmente en Canarias. También será para ayudar y concienciar sobre la Isla. Afortunadamente el volcán ha parado pero los problemas siguen. La idea es concienciar y darse cuenta de que se va a rodar algo allí. Incluso la última canción de la banda sonora dice ‘vamos a La Palma para poder ayudar’. Verdaderamente está encaminada para ello.

¿Qué historia va a contar?

Lola Herrera interpretará a una mujer de 87 años que decide que quiere ver el mar por última vez porque su vida está terminando. Escoge La Palma justamente para poder ayudar a la Isla. Es muy cómica porque, en un momento dado, su personaje no puede ir porque ya no puede viajar. Ahí entra en juego una loca científica, que es Rossy de Palma, logra meter su alma dentro del cuerpo de un camionero vasco que es Fernando Albizu. Es una comedia muy divertida que tiene un giro muy entrañable. Siempre con la idea de que todo lo generado por esta película irá para ayudar a niños con cáncer y a la isla de La Palma.

Si ha estado buscando ya las localizaciones, ¿nos puede adelantar los puntos por los que pasará el rodaje?

Vamos a rodar mucho en la capital, en Santa Cruz de La Palma, y en la playa de esa zona. Hemos encontrado un mirador precioso, no voy a decir cuál porque necesitamos silencio (risas). También vamos a rodar en el hotel La Hacienda de Abajo, que es donde ubicamos parte de la comedia. Como elenco tengo, como te comenté, a Lola Herrera, Fernando Albizu, Olivia Molina, Carlos Santos y luego tengo a tres actrices veteranas. Al principio de la película se corre una juerga con sus tres amigas, como si fueran las chicas de oro. Son Marisol Ayuso, María José Alfonso y María Luisa Merlo. Y luego, por supuesto, Rossy de Palma.

¿Hay título ya o se lo reserva por el momento?

Creo que se va a ser Mi abuela y Jon, que es como se llama el personaje del camionero vasco. La película nace con Lola hablando de La Palma y acaba hablando también de La Palma. Vamos a enseñar imágenes del volcán e incluso en los títulos del final tenemos una cantante muy famosa que va a interpretar la canción que te comento. No puedo decirte el nombre aún, es una pena, pero es que la veo esta semana y ya me confirma si puede o no. Es canaria y muy buena. Vamos a montar un gran espectáculo alrededor de la Isla para concienciar.

¿El volcán también forma parte de la historia?

Los dragones de esta Isla salieron a rugir y arrasaron con gran parte de la Isla y con las ilusiones de mucha gente pero también nació la fraternidad humana. En el final de la cinta, que es muy bello, el personaje de Lola habla de la belleza de la Isla y de cómo va a recuperarse. Es todo un guiño a La Palma. Mi idea es poner en los títulos del final a personas que hayan sido afectadas realmente, mostrar sus nombres y sus caras explicando que el volcán se apagó pero los problemas continúan.

¿Cuánto tiempo se extenderá el rodaje en La Palma?

Estaremos aproximadamente diez días. Estamos muy ilusionados. Al final de la película vamos a tener también más de 500 personas en la playa bailando y saludando para transmitir esa alegría y contar con la gente de La Palma.

También tendrá un beneficio económico directo durante esos días del rodaje...

Y ese es precisamente el propósito, generar empleo y hacer también una donación importante.

Todo su cine es solidario...

Cuando estaba haciendo Aladina en 2001, me topé con los niños con cáncer y aquello cambió mi vida para siempre. Mi primera película, como te dije, se basó en la historia de ese niño herreño que se llamaba Antonio. Quería transmitir que aquel hospital no era un sitio triste, sino un lugar lleno de amor y de esperanza. Le encantó la idea y mientras hacía el guión, Antonio me iba haciendo peticiones para añadir al personaje. Pactamos que con lo que recaudáramos íbamos a convertir el centro en el que él estaba en el mejor centro de transplante de médula ósea de España. Y así ocurrió. Antonio lamentablemente falleció pero gracias a esa película existe el centro Maktub. Ahí fue cuando descubrí que el cine tiene la capacidad de conmover, educar y generar ingresos. Me llamaban loco y ahora tiene que haber más locos como yo porque funciona. No lo paso bien, es un esfuerzo tremendo, no recupero lo que invierto pero muevo montañas. Cuando vi lo del volcán me llegó al alma y decidí incluirme en la causa. Los niños me han enseñado que una vida es lo importante y al final nos vamos con lo puesto. Tengo mucha fe porque tengo la suerte de haber visto muchos milagros aunque no soy religioso. Pienso que lo más importante es poder ayudar y eso es lo que estoy intentando hacer.