La desconocida más famosa del siglo XX

He vuelto a leer El bosque de la noche, de Djuna Barnes (1892-1982), en la nueva edición de Seix Barral prologada por Siri Hutsvedt. Es una de esas novelas en las que se obtiene bonus de las segundas y terceras lecturas, lo que no impide extraer las mismas conclusiones básicas de la primera vez. Aunque siga pareciendo una obra no tan impresionante como se quiso dar a entender en el siglo pasado gracias a T. S. Eliot entre otros, el material con que está hecha —fantasías macabras que entrelazan lesbianas, lunáticas, sacerdotes mimados, artistas, nobles, travestis y otros impostores— sigue resultando atractivo y el gancho puede llegar a crecer en los lectores más jóvenes por ser una novela pionera en algunos tabúes. Sus páginas poseen las pinceladas góticas de los mejores cuentos de Isaak Dinesen o la brillantez deforme que caracterizó la prosa de la irrepetible Carson McCullers, teniendo en cuenta que ningún escritor de nuestro tiempo moldeó más acertadamente las formas misteriosas o creó en sus personajes monstruos de ambivalencia más inquietantes que ella.

No importa que En el bosque de la noche la estructura de la novela se resienta en algún momento, Barnes era tan buena con los detalles de su propia escritura, tan retorcidamente atinada en sus descripciones, que no ha dejado de despertar admiración. Cuando conoció a James Joyce, escribió que su sonrisa mostraba unos «dientes extrañamente estropeados y apropiados» que se fusionaban con el resto de la cara. Las personas que trató o inventó llenaron su cabeza de inmediato. Tuvo la oportunidad de escribir sobre seres extraordinarios, situándose siempre en un segundo plano. Sus crónicas y entrevistas son muy buenas, mejores incluso que la ficción. Estaba especialmente fascinada por lo excesivo y lo grotesco, hasta el punto que Joyce le dio un consejo: un escritor no debería jamás escribir sobre lo extraordinario, que está reservado a los periodistas. Pero esas personas extraordinarias eran el preludio de sus personajes elaborados. Escribía de ellos como si fueran animales recién sacados de las páginas de un libro de biología que resurgen de repente en un diccionario de dioses griegos. La baronesa Elsa von Freytag, su amiga, le dijo una vez que no podía leer sus historias, ya que desconocía la procedencia de quienes las protagonizaban. No sabía que estaban inspirados en personas como ella. Barnes la conocía de sus primeros días en el Greenwich Village, justo el momento en que bajó a la ciudad desde la cabaña de la colonia de artistas bohemios en la que vivían sus padres donde se crió, en Cornwall-on-Hudson. Von Freytag podría ser vista como otra aldeana loca, si no fuera por el hecho de que era el más extravagante de los seres que rodeaban a Barnes. Cuando murió en 1927 le dejó sus fragmentos autobiográficos con la idea de que escribiera la historia de su vida. Pese a que la autora de El bosque de la noche sobrevivió a todas sus célebres amistades, fue uno de tantos proyectos que no cobró vida propia y se diluyó en la más famosa de sus creaciones literarias, una novela tan buena, como escribió Eliot, que solo las sensibilidades entrenadas en la poesía pueden realmente apreciarla como es debido: por resumirlo una obra maestra del modernismo tardío bajo el influjo isabelino de John Donne. El bosque de la noche, publicada por primera vez en 1936, desafía la sinopsis de modo transgresor. Al igual que los personajes marginados que la pueblan están tratando de librarse de los grilletes de la sociedad de principios del siglo XX, Barnes rompe las reglas de la prosa. La novela acumula descripciones en ráfagas cortas, sin apenas diálogos, y está llena de observaciones aforísticas. Cuenta la historia de hombres y mujeres atrapados entre las dos guerras mundiales que se dejan arrastrar hacia el abismo deambulando por las ciudades más decadentes de Europa. Sigue el viaje de la joven Robin Vote, sonámbula por la vida y que, sin embargo, es capaz de despertar a los que se disputan su amor: Nora Flood, el barón judío vienés Felix Volkbein y Jenny Petherbridge. En Medianoche en París (2011), la película de Woody Allen, Gil, el americano que viaja en el tiempo, mantiene un encuentro pasajero con Barnes. Es la década de 1920 y baila charleston con ella. Está tocada con turbante; la cámara permanece detrás, sin mostrar nunca su rostro. Surge su observación, citada a menudo, de que estaba destinada a ser la «desconocida más famosa del siglo». En la foto que contemplo al escribir esta reseña, viste un traje de tweed en la playa, frunce el ceño, posa con una mano en el bolsillo. Moderna y elegante, con el cabello oscuro recogido en un moño, la mirada que engancha, los pómulos amplios, la cabeza esculpida, y un rostro suave que denota inteligencia. Podría ser una actriz o una espía. O las dos cosas, además de una extraordinaria escritora.