'The Batman' concentra la máxima expectación del público dispuesto a acercarse a los cines este viernes para ver una película que aspira a recaudar más de 100 millones de dólares en un solo fin de semana.

La reinvención del universo Batman cuenta además con una inversión similar por parte de Warner Bros, desde donde han confiado a Matt Reeves la dirección de este filme que pretende relanzar la franquicia de DC Comics. Y es que lo nuevo de Batman rompe estereotipos y presenta con un aire detectivesco y realista al superhéroe ahora encarnado por Robert Pattinson ('The Twilight Saga').

Son casi tres horas de producción en las que se mezcla el género de acción y el suspense bajo una trama que no muestra los orígenes del personaje, como hizo 'Batman Begins'. En esta ocasión, el filme sigue a un Bruce Wayne (la identidad real de Batman) treintañero, en su segundo año como superhéroe, que todavía comete errores y que está empezando a entender su faceta como protector de la ciudad de Gotham. "Hemos trabajado en esta película durante tres años y el público ha mantenido el mismo nivel de interés durante todo el tiempo, y ahora que la estrenamos parece que tienen más ganas aún de verla", reconoció Pattinson esta semana en una entrevista con EFE.

Tras el éxito de 'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures), 'The Batman' intentará convertirse por lo menos en la segunda cinta más taquillera desde el inicio de la pandemia. Eso sí, en el fin de semana de debut, 'The Batman' tendrá que medirse con 'A Day to Die', una película de acción avalada por la crítica, que se exhibirá con menos profusión, pero que garantiza una entretenida historia y un reparto notable con Bruce Willis a la cabeza.