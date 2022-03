Matos asegura que el ingreso de DoloresCorbella en la RAE es «una oportunidad»

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, recibió este miércoles a Dolores Corbella Díaz, primera canaria elegida académica de la Real Academia Española (RAE). «Esta elección es un orgullo, un honor y una oportunidad», afirmó el presidente tras la reunión.

Matos subrayó que Corbella «representa muchas cosas: romper con la racha de más de ochenta años sin representación canaria en la RAE, romper techos de cristal o, como dice Dolores, de hormigón, ser un hito inspirador para quienes han dedicado su esfuerzo a las humanidades y a la investigación y, también, ser un referente para muchas mujeres y niñas».

Por su parte, la académica explicó que el compendio de diccionarios en los que ha trabajado durante años como coordinadora del grupo de investigación LexHis, entre otras muchas investigaciones y publicaciones, le permite «entrar con orgullo a la Academia con las tareas realizadas». «El compendio de diccionarios ha llevado a los académicos a pensar en mí, tras un trabajo que no ha sido fácil», expresó.

«Siempre he trabajado y me he enfrentado a todo lo que se me ha puesto por delante. Mi generación ha roto techos de cristal», dijo. Dolores Corbella señaló que su elección como académica contribuirá a que se oiga la «voz y acento» de Canarias, «porque forma parte de nuestro patrimonio y del patrimonio español».

Gustavo Matos recordó que la Cámara autonómica, en esta décima legislatura y muy especialmente en este 2022 en que se cumplen cuarenta años de parlamentarismo en Canarias, «quiere convertir a la institución en lugar de encuentro para la cultura, la ciencia, la investigación, en espacio donde también aportar reflexiones sobre hacia dónde queremos ir».