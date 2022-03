Juego de palabras para lo indecible

Juan de Beatriz (1994) nació en Lorca pero reside desde hace meses en Tenerife. Su carrera como profesor de Literatura en la enseñanza media le ha traído hasta la Isla. Este jueves, a las 19:00 horas, estará en el salón de actos de TEA Tenerife Espacio de las Artes para presentar su primer poemario: Cantar qué (Pre-Textos, 2021). «Este libro es un intento por expresar lo incomunicable, lo indecible. Desde ahí es de dónde nace. Del no saber. Es un viaje hacia las regiones de lo que no se sabe», explica el autor.

Premio del XLIV Certamen Literario María Agustina (2018) y Premio Internacional de Investigación Literaria Revista Cátedra (2019), este primer libro de De Beatriz se ha hecho merecedor del XXI Premio Internacional de Poesía Emilio Prados. Sin embargo, el acto de este jueves en Tenerife será la primera presentación oficial del ejemplar. «He leído el libro en otros sitios –junto a otros escritores y escritoras– en el marco de algunos festivales de poesía este pasado verano. Pero un acto específico ante un público que acude a la cita para ver qué es lo que pasa en Cantar qué, eso no ha pasado hasta ahora», adelantó.

Este encuentro forma parte del ciclo Diálogos de escritura. El joven escritor estará acompañado por el periodista y gestor cultural Luis Díaz (Alcalá de Henares, 1994) y por la coordinadora del ciclo, la conocida librera tinerfeña Izaskun Legarza.

«Creo que lo mejor de este encuentro en el TEA se llaman Izaskun y Mase, las dueñas de la Librería de Mujeres. Su labor cultural en la Isla es fundamental, diría que crucial», insiste. «Su apuesta va más allá de la postura feminista que ostentan en el panorama político. Ellas pretenden crear una red de apoyo y afectiva entre los jóvenes escritores. Son un núcleo de sinergias y por eso yo voy encantado de la vida a pesar de que me provoquen cierto reparo los micrófonos o exponerme públicamente, que es lo que me pasa generalmente», añade.

Asimismo, De Beatriz se mostró agradecido por la presencia del escritor Luis Díaz. «Es pareja de Andrea Abreu y todo el mundo sabe lo que significa ella a día de hoy en las letras canarias y españolas y el boom que ha tenido con Panza de burro. Allí también estará, supongo, Aida González Rossi, que también está despuntando muy joven. Es interesante crear sinergias y diálogos entre los poetas y los escritores». Para De Beatriz, el motivo por el cuál se acercó a las letras desde muy pequeño está en su familia, especialmente en la figura de su abuelo. «El por qué de la poesía es siempre un misterio. Uno se pregunta por qué empezó en la poesía y quizás se equivoque en los términos de la pregunta. Es más bien por qué la poesía empezó en mí. Uno no elige el lenguaje, va al lenguaje. Hay una idea preconcebida en el imaginario colectivo según la cual el escritor o la escritora es dueño y señor de las palabras, es al contrario: es el lenguaje el que posee al escritor o la escritora».

Por ese motivo, se retrotrae a su infancia, momento en el que se empezó a interesar por las palabras. «Siempre me interesó mucho juntar palabras y expresar cosas. Formo parte de una familia del sur de la Península, de Murcia. Mis abuelos son humildes labriegos, analfabetos de Lorca, mi ciudad, y en mi casa nunca hubo muchos libros. Sin embargo, sí que había un gran amor hacia la oralidad. Me crié con mi abuelo, una persona sumamente inteligente que a pesar de no ser letrado tuvo el acierto de tratarme como a un igual desde que nací. Me contaba cosas terribles sobre la vida, el hambre, la guerra y sus viajes de joven. Quizás de ese ritmo oral que había en esas conversaciones es de donde nace mi impulso poético», reflexiona.

Cantar qué es el resultado de cuatro años «de pasión filológica y de estudio gozoso». Lo más importante para él es llenar los libros «de vida» porque «sería un error quedarse en la mera mirada a la lectura, hay que llenar los libros de vida, de tiempo, de amor y de personas».

Por un lado, Cantar qué es una exploración de los temas potencialmente poetizables para un joven como su autor en pleno siglo XXI. «¿Cuáles son los temas que pueden interesar al poeta joven? La respuesta es rotunda: los de siempre, los grandes temas: el amor, la muerte, la vida, el paso del tiempo y el habitar poéticamente el mundo», relata. Por otro lado, De Beatriz quería hablar de una imposibilidad: de «la dificultad que entraña el lenguaje cotidiano para convertirse en poesía, de devenir en poético».

Para asistir a la presentación, que es de entrada gratuita pero tiene aforo limitado, se requiere hacer una inscripción previa enviando un correo a actividades@teatenerife.es en el que es necesario indicar nombre, DNI y un número de teléfono.