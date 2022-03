Poesía que narra la vida

Poeta, cantautor, escritor y actor. Chema Muñoz (Ciudad Real, 1951) continúa con su intensa labor creativa que, desde que era prácticamente un niño, le ha llevado por el camino de las artes. Acaba de publicar un poemario que empezará a presentar en breve por varios puntos de la Isla: La edad del mar. Además, al tiempo, mantiene su intensa actividad como músico y prepara la publicación del que será su siguiente libro, Al calor de los sueños.

«Este puede ser el quinto libro que publico, aproximadamente. Y ya tengo el sexto casi listo. Lo que yo he hecho es autofinanciarme porque siempre encuentro problemas con las administraciones», explicó. Sobre los puntos donde se puede encontrar su nueva publicación, explicó que ya está disponible en las principales plataformas, en el Corte Inglés y en las librerías de la Isla. Asimismo, en breve compartirá su contenido en presentaciones previstas en Los Realejos, Tacoronte, el Club Náutico de Tenerife y, previsiblemente, en el Casino de Tenerife.

«Este libro es, en realidad, un poemario ecléctico. Los poetas y los escritores somos cronistas de la actualidad. Lo mismo que J.J. Benítez trae la guerra de las Termópilas a la actualidad o se lleva el Caballo de Troya a las naves espaciales americanas, lo que yo hago es unir un poco la historia: el pasado, el presente y quizás el futuro de todos nosotros», indicó.

Pese a que en muchas ocasiones le han planteado la posibilidad de que escriba su propia historia en forma de novela, Muñoz asegura que siempre ha preferido la poesía. «Me han dicho muchas veces que escriba mi propia vida, mi historia. Pero de momento ha sido la poesía la que me ha llamado siempre. Es que además soy cantautor, canto mis propias poesías», detalló.

Cuando se le pregunta por La edad del mar, Muñoz explica con orgullo que se trata de «un libro bastante completo». «Por lo general mis problemas tienen un inicio, un desarrollo, un cuerpo. Sobre todo me gusta la moraleja final. Me gusta la enseñanza que dejan, siempre en pro de aquellos que lo necesitan».

Sobre Al calor de los sueños, su siguiente proyecto editorial, Muñoz continúa investigando en esa senda poética que tan buenas vivencias le proporciona. «Es otro poemario un poco más crudo. Habla de las mentiras y de la muerte, que tiene varios nombres. Me gusta que la gente aprenda nuevas palabras leyendo mis poesías. Últimamente se están perdiendo».

Mientras, tampoco descuida su faceta musical. Esta parte de su vida le ha permitido trabar amistad con artistas de la talla de Luis Fonsi, Joan Manuel Serrat, Carlos Baute, Franco de Vita o Pancho Céspedes. «Donde hay buena música nunca puede haber nada malo. Por lo tanto, en vez de armas lo que tendría que haber ahora en Rusia eran guitarras y cítaras. Pero eso no está en nuestras manos sino en las de los que están más locos que los poetas».

Actualmente se puede escuchar en todas las plataformas online –Itunes, Spotify, Pandora y Amazon– su último proyecto discográfico, que se titula Debajo del sombrero y recoge 16 canciones, «a cual más personal». Muchos de esos temas, asegura, se han hecho con galardones nacionales e internacionales. Uno de ellos es Dicen y dicen, que ganó el primer premio a la mejor letra, mejor música y mejor interpretación.

«Empecé a cantar con ocho años en la esconalía del colegio. Empecé desde muy joven a escribir también. Mi primer poema y canción fue dedicado a un cuadro, con diez años. Me hice mi propia guitarra. Sonaba fatal pero sonaba. No había dinero, yo era el tercero de diez hermanos. Cuando me casé tampoco pude pero fui ahorrando para comprarme una buena guitarra como las dos que tengo ahora», celebró.