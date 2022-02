Alizzz y The Parrots, nueva confirmación para el cartel del Phe Festival de este año

En apenas una semana el Phe Festival, el certamen de música y tendencias de Puerto de la Cruz, ha anunciado otros dos nombres para el cartel de este verano. Se trata de Alizzz y el grupo The Parrots. Se unen, así, a uno de los cabezas de cartel: Viva Suecia.

A principios de mes, la organización del Phe inició el lanzamiento de los nombres del cartel de este año con uno de los grupos más esperados en las Islas. Viva Suecia es una banda originaria de la ciudad de Murcia y fundada en 2013 que cuenta con una importante legión de seguidores. Es necesario recordar que las fechas escogidas para la que suma ya la edición número siete de este festival son el próximo 19 y 20 de agosto.

Tras más de un año estrenando sencillos –Todo me sabe a poco, El encuentro, Ya no siento nada, Salir y Ya no vales–, Alizzz acaba de publicar Tiene que haber algo más, su primer álbum como solista. Hasta ahora ha contado para esos singles con la colaboración de artistas como Amaia o C. Tangana, con el que ha producido algunos de sus célebres temas. El artista catalán acaba de volver de los Latin Grammy con tres estatuillas: Mejor canción de pop-rock por Hong Kong (C. Tangana y Andrés Calamaro), Mejor canción alternativa por Nominao (C. Tangana y Jorge Drexler) y Mejor ingeniería de grabación de un álbum por El Madrileño, también de C. Tangana.

Por su parte, The Parrots han logrado invadir parte de la escena internacional actuando por escenarios de toda Europa y en Estados Unidos. Tras su debut con el disco Los niños sin miedo (2016), se convirtieron en todo un hit con su reinterpretación del Soy lo peor de Bad Bunny. Su segundo álbum, Dos (2021), está producido por Tom Furse (The Horrors) y mezclado por Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Temples). Entre sus últimos lanzamientos está el tema Single.

Además, la organización del Phe ha lanzado distintos paquetes de viajes que están disponibles con el abono para el concierto y el hotel tanto desde otras islas como para el público de Tenerife. La información está disponible a través del siguiente enlace: https://phefestival.es/paquetes-vacacionales. El Phe apuesta así por una experiencia vacacional y cultural en el municipio y continuará anunciando artistas con la campaña de spots individualizados que tanta expectación están despertando a través de sus redes sociales. El objetivo es que esta edición pueda hacerse sin restricciones de aforo.