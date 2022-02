Teatro en la Escuela presenta su catálogo de diez espectáculos

El Auditorio de Tenerife presenta el catálogo de espectáculos 2021/2022 de la sexta edición del programa Teatro en la Escuela. Los centros educativos de la Isla podrán presentar sus solicitudes de entre estos diez espectáculos y procesos creativos seleccionados hasta el próximo 11 de marzo. La nueva edición de esta actividad del Área Educativa y Social del Auditorio introduce la oferta musical, que se suma a la de danza, teatro y artes del movimiento, y vuelve a la presencialidad que había perdido para garantizar la continuidad de la pasada edición. Las propuestas seleccionadas, que llegarán a las aulas entre marzo y junio de 2022 en forma de un centenar de actividades, están distribuidas por niveles educativos: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato o ciclos formativos.

Una vez se hayan apuntado a esta actividad, Auditorio de Tenerife hará llegar al profesorado la guía didáctica para que pueda trabajar previamente en la clase y optimizar las posibilidades educativas del programa. La información para los centros sobre el proceso de petición de obras se encuentra dentro del propio catálogo, disponible en www.auditoriodetenerife.com/es/educativa-y-social/teatro-en-la-escuela.

Para Infantil se oferta El sonido de los colores, de Contando Ando & Co., y El ratoncito Pérez y la ratita presumida, de Milagrosa Torres. En cuanto a Primaria, se ha seleccionado a The pestoff, de Clownbaret; La musa pelusa en busca de escritor, de Zálatta Teatro, y Los secretos de mi paraguas, de Antonio Conejo. Los espectáculos elegidos para Secundaria son ¡Valientes! de Burka Teatro; Sincerely, me, de Mandrágora Laboratorio Cultural, y Liso, estriado, liso, de Vector de Ideas. Por último, Manos mojadas, de Mon Peraza, y Reteatrando Las meninas, de Timaginas Teatro, son las propuestas para Bachillerato y ciclos formativos.

El programa Teatro en la Escuela pretende dar a conocer los lenguajes escénicos y musicales a los estudiantes en su propio contexto educativo, vincular aspectos académicos al contexto profesional de las artes escénicas en Canarias, crear las bases para favorecer la socialización de estudiantes dentro del espacio de la escuela, a través de actividades culturales, y fomentar a su vez el desarrollo integral de los escolares, ya que las compañías escenifican obras adaptadas a las necesidades curriculares.

Otros objetivos pasan por integrar otros lenguajes artísticos asociados al literario, hacer uso de la gestualidad y de la voz a partir de la utilización de los textos poéticos y narrativos como expresión dramática. Por último, conocer los autores y sus textos analizando su estructura.