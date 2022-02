El poder oculto del ‘demi-plié’

Acudía Baudelaire a los Salones de París en busca de emociones fuertes y solía salir mohíno y desencantado. Entre varios documentos en este sentido, escribió sobre el Salón de 1845: “El Salón, en suma, se parece a todos los salones precedentes (…). Nadie presta oídos al viento que soplará mañana y, sin embargo, el heroísmo de la vida moderna nos rodea y nos apremia. (…)”

Lo cuento porque superado el ritual navideño yo también anhelaba el inicio de la temporada cultural de 2022 en Canarias, sobre la que había oído prometía multitud de novedades. De momento, he asistido a varias muestras, y “a grosso modo”, multitud sí, pero novedades, en sentido de novedosas, no muchas. Me he aburrido un poco. Básicamente, retrospectivas, referencias a la memoria, la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. No encuentro un punching ball artístico que me devuelva el buen golpe que necesito para encontrar sentido a todo lo que oigo, veo, huelo, toco y saboreo fuera de las salas de arte, en la vida de a pie.

‘Works in Silence’, de Lucinda Childs a cargo de la compañía Dance On Ensemble, el primero de los eventos

Me centro. Se alinearon Júpiter con Saturno y pude asistir a disfrutar de Works in Silence —de la coreógrafa norteamericana Lucinda Childs a cargo de la compañía de danza contemporánea Dance On Ensemble — el primero de los eventos incluidos en Por asalto, el tercer programa que TEA dedica a las artes vivas y que su comisario, Javier Arozena, define como un ciclo de corporalidades y acción.

Me animé por esto de “artes vivas”, en contraste con lo mortecinas que encontré las otras, aunque mi total desconocimiento del mundillo del “plié” me echaba para atrás. Me avergoncé casi al instante de este pensamiento ya que predico esto del arte como experiencia como “fan” que soy de Él, John Dewey.

Vuelvo. Las tardes del 12 y 13 de febrero, los asistentes a TEA pudimos disfrutar de una serie de piezas de danza contemporánea que Childs creó en los 70 en un deseo de repensar la disciplina y que se repone, ahora, con ligeras modificaciones consistiendo en un ejercicio de arqueología, según su comisario aunque a mí, que nada sé del “demi-plié”, se me antoja más bien antropológico. Las piezas contienen un fuerte componente primitivo, la persona y su cuerpo, sin más artificios; movimientos primeros para conectar con algo que antes estaba en el Olimpo o en el Cielo y que, hoy, sigue estando ahí arriba y se conoce como La Nube.

Supongo que habrá que soportar los comentarios habituales ante el arte aparentemente sencillo tildándolo de cosas de niños. Les contesto que si alguien no puede ejecutar Works in Silence ni pintar un pollock son los niños que tienen una relación directa y sencilla con el mundo que vamos complicando con cosas como el “future shock” que ahora, parece, ha sido sustituido por el present shock. Ambos indeseables.

Se envolvió el trabajo de danza con algunas obras de las colecciones de TEA elegidas para la ocasión por su composición a base de patrones repetitivos como los movimientos de los ejecutantes. Personalmente me quedo solo con los voluptuosos trabajos de Mapplethorpe. El contraste con la cadencia de los bailarines vuela la cabeza.

Como digo, no sé nada sobre el “jeté” así que atiendo a otras cuestiones que despegan al entender estas piezas como dispositivos. Comentó el comisario que, en los 70, Childs trató de llevar la danza a espacios poco comunes, como el museo. ¡Cómo ha cambiado el cuento! Los museos que a fecha de hoy no tienen programa de artes vivas se lo están pensando. Da para un capítulo más en la interesante reflexión acerca de qué es hoy museable (o no) y, a qué atiende, en realidad, esta y otras incorporaciones para sacar a estas instituciones de su papel de meros acumuladores de objetos.

A ver cómo lo digo. Creo que, actualmente, en esta simbiosis artes vivas/museo sale ganando el museo ya que le permite acercarse a este objetivo de hacerse democrático. Eso de convertirse en una institución al servicio de la sociedad. Al fin y al cabo, la inclusión de diferentes disciplinas artísticas, así como trabajos de creadores pertenecientes a colectivos tradicionalmente subrepresentados, es la forma en que ha espabilado para no pasar de museo a mausoleo sobre todo en estos tiempos en los que estás “in” o pasas directamente a estar “out” sin tiempo a darte cuenta.

Lo planteo de otro modo: ¿es más interesante “Works in Silence” por haberse representado en TEA? Creo que no ¿Es más interesante TEA por haberse representado en sus salas “Works in Silence? Creo que sí.

Casi acabo. Agradezco a la conjunción de planetas haberme llevado hasta este evento y, si el aforo me lo permite, asistiré a las próximas citas de “Por asalto”—que serán numerosas durante 2022 y que se presentan excelentes en cuanto a la calidad de los artistas programados— ya que se me antojan momentos de respiro tremendamente contraculturales.

Finalizo. Animo a los no iniciados en el “grand-plié” a disfrutar de este formato artístico en movimiento y en contacto directo con el artista. A lo mejor, es buena idea agrupar los eventos del programa en un pack de experiencias de estos que están de moda y colocarlo en el Corte Inglés. Ni en broma.