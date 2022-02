Una historia destinada a la gran pantalla

«En el mes de marzo de 1730 un grupo de quince familias canarias procedentes en su mayoría de la isla de Lanzarote, partieron como colonos desde Tenerife rumbo al Virreinato de Nueva España por petición del Marqués de San Miguel de Arguayo, Gobernador y Capitán General de las provincias del norte del territorio, para el fortalecimiento de la región, quien consideraba que una sola familia de colonos defendería mejor la tierra que una veintena de soldados a sueldo. Fue un viaje de no retorno y constituyó la semilla fundacional de la hoy importante y próspera ciudad de los Estados Unidos, San Antonio de Texas». Este es el punto de partida de la historia que los hermanos Ríos llevan más de treinta años reivindicando cultural y socialmente. Este viernes, el Ayuntamiento de Santa Cruz anunció su intención de editar el guion que narra esta epopeya e impulsar una aspiración que los hermanos Ríos han depositado en Guillermo Ríos, también cineasta e hijo de Teodoro: grabar una película o serie que narre este capítulo de la historia de la capital.

Por lo pronto, el consistorio capitalino ha editado ya el guion que los famosos responsables de películas como Guarapo, Mambí o El vuelo del guirre han elaborado. Este texto ha sido objeto de hasta ocho revisiones en estos más de treinta años. El ejemplar, que lleva por nombre Millstone. La fundación de San Antonio de Texas, será entregado de forma gratuita en colegios y asociaciones interesadas en la historia de la ciudad. «Esta será una buena herramienta divulgativa para volver a conectar con esta parte importante de lo que somos y estrechar lazos con la ciudad de San Antonio de Texas», explicó Teodoro Ríos.

Pese a que los famosos cineastas intentaron durante décadas hacer realidad este proyecto, lo cierto es que sus altos costes de producción frenaron siempre la iniciativa. Ahora, en la actual situación de la Isla en el ámbito cinematográfico, los hermanos Ríos apuestan por la búsqueda de productores internacionales que bien podrían proceder de esas plataformas de streaming que habitualmente visitan Tenerife para rodar sus proyectos y con quien tan buenas relaciones ha establecido la ciudad. De hecho, apuntó la posibilidad de convertir lo que inicialmente se planteó como un filme en una serie de media docena de capítulos. «Pensemos que para hacerla bien estaríamos hablando de que cada capítulo podría costar unos dos millones de dólares», recordó.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Alfonso Cabello, valoró el trabajo realizado por los Ríos hasta ahora. «Aquí hay una gran historia con un proyecto potente. Lo impulsamos justo en el momento en el que Santa Cruz vive un momento dulce en el sector audiovisual. Ahora actuamos básicamente como empresas de servicios para los rodajes pero vamos camino de ser más protagonistas». Por su parte, el Consistorio mostró su determinación por estrechar aún más sus vínculos con la ciudad norteamericana. «El interés del Ayuntamiento en realizar esta edición ha sido meramente divulgativo porque permite retomar la vinculación que tiene Santa Cruz de Tenerife con San Antonio de Texas, ciudades hermanadas, y reavivar los recuerdos sobre la historia común y relanzar actividades de interés económico, turístico y cultural que aporten beneficio a la ciudad», detallaron. Además, este guion también está disponible en inglés.

«Nosotros nos jubilamos en 2015, lo que no quiere decir que no sigamos pensando en esta historia, pero el testigo queda en manos de Guillermo», insistió Teodoro. El texto, que viene prologado por Manuel de Paz, esta firmado por los dos hermanos y José Miguel Hernán. La portada aparece ilustrada con las fachadas de los consistorios de ambas ciudades. «Hacen bien los hermanos Ríos en creer que lo caracteriza y ha caracterizado a los isleños e isleñas de Canarias no es ni ha sido nunca la resignación sino todo lo contrario, una confianza ciega en el porvenir aunque a veces se nos oculte en las neblinas azulosas del horizonte», escribe De Paz en su introducción a esta publicación.