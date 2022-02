«Siempre me decían que no hiciera solo papeles de perdedor»

¿Charlas como la que ha protagonizado esta semana con Melani Olivares en CajaCanarias son una experiencia nueva para usted?

Creo que son interesantes porque dan la posibilidad de que la gente pregunte cosas sobre la profesión, sobre el mundo del espectáculo y está muy bien todo lo que sea aprender, siempre es bueno.

Muchos actores y actrices, como usted y Melani Olivares, han formado parte de la vida de los españoles pero a la vez son percibidos con cierta distancia. Esta oportunidad implica, también, conocer los problemas de su profesión, ¿no cree?

Hay muchos oficios que están muy complicados hoy en día. En nuestra profesión, si miramos bien, cada año salen muchos actores y la verdad es que hay un paro muy grande. Cuando me preguntan qué le diría a un chaval que está empezando siempre digo que viviera su sueño, que es lo más importante, y que tire para adelante. No todo tiene que ser trabajar en Hollywood. Como decía Fernán Gómez: veo en mi profesión muchos actores frustrados por no ser triunfadores y no se preocupan por ser actores. En este oficio lo importante es el día a día, trabajar, disfrutar con tus compañeros y tirar para adelante.

El responsable de que estén en Tenerife es Cuco Afonso, una de nuestras figuras más queridas en el mundo de las artes escénicas.

Cuco es una persona que en esta profesión lo ha hecho todo. Yo le conocí hace 40 años con su distribuidora Fila siete. Conoce la profesión como nadie. Ha sido productor, distribuidor y es director. He trabajado con él de maravilla, es una persona muy cariñosa que consigue sacar de los actores lo que no consigue nadie y eso es una maravilla. Es una gran persona y la verdad es que todo lo que me dice, yo lo hago.

El Festival CAE trae a Canarias, incluso a La Graciosa, propuestas escénicas de toda Europa. ¿Cuándo le volveremos a ver por los escenarios de las Islas?

Estuve hace poco actuando en el Pérez Galdós y también he actuado mucho en Tenerife. Me encanta trabajar aquí, en La Laguna y en el Guimerá. En Las Palmas estuve hace poco con una función que se llama Los Mojigatos que ya no está en cartel. Empiezo ahora, en mayo, una gira con una obra que se llama La curva de la felicidad. Es una función muy divertida y espero poder venir a la Isla con ella. Va a gustar mucho.

Se ha consagrado al teatro, al menos en los tres últimos años. El cine le echa de menos…

Ahora mismo tengo proyectos en teatro y en cine no hay nada a la vista. No me he cerrado las puertas al cine ni a la televisión, sigo trabajando. Pero el teatro, como decía Félix Rotaeta, ha sido una madre que me ha acogido mejor. Aunque le debo toda mi carrera al cine, no me puedo quejar. He estado cuatro veces nominado a los Goya, tengo un premio Goya, y he tenido la suerte de estar en los Oscar de Hollywood con películas como Belle Époque. He sido muy feliz haciendo cine pero a veces las cosas no las decide uno. Soy actor, trabajo en teatro y soy feliz porque hago personajes que no sé si me los ofrecerían en televisión o en el cine.

Empezó en el cine siendo muy joven. Ha trabajado con los mejores. La lista es casi abrumadora: Fernando Fernán Gómez, José Sacristán, Carlos Saura, José Luis Cuerda, Imanol Uribe…

Ha sido una vida profesional muy completa y, como te digo, yo no me cierro las puertas. Hice la última película de José Luis Cuerda. Estoy ahí pero el teatro siempre me ha ofrecido personajes, en esta época, más interesantes.

Sé que es difícil responder pero ¿qué personaje tiene aún en el tintero que le gustaría hacer?

No me gusta escoger. El otro día, por ejemplo, pusieron en televisión Nuestros amantes (2016), con Eduardo Noriega y Michelle Jenner en el que hice un papel de galán. Y mira, siempre me decían que no hiciera siempre de perdedor. No me gusta elegir un personaje porque a veces se gafa, ya vendrán los personajes con la edad y con el estado de ánimo.

Usted en eso tiene a su favor que se conserva muy bien.

No sé si es una ventaja o un inconveniente. Los años los tienes, quieres o no, y yo ya tengo una hija de 25 años. A la vez tu físico no se corresponde a veces con la edad que tienes pero ahí está la cifra. Voy trabajando, como siempre.