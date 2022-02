El Festival CAE celebra cinco años y cumple su promesa de ir a las ocho Islas

La quinta edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas (CAE) cumplirá este 2022 con uno de los objetivos que se había propuesto desde su nacimiento: llegar con su programación a las ocho islas del Archipiélago. Gestado con la vocación de crear nuevos públicos para las artes escénicas en Canarias, se desarrollará desde este jueves 17 de febrero y hasta el 21 de mayo. Serán, en total, 23 actividades en recinto teatrales y espacios públicos de Tenerife, Lanzarote, La Palma, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y La Graciosa.

El programa arranca mañana con el primero de los tradicionales Encuentros CAE, que cada edición reúnen a profesionales vinculados con las artes escénicas para una charla sobre la situación del sector. Hoy, a partir de las 20:00 horas, el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife reunirá a los actores Gabino Diego y Melani Olivares. Las entradas para acudir al encuentro –que será moderado por el director teatral y responsable artístico del CAE, Cuco Afonso– están disponibles por cinco euros en www.cajacanarias.com.

Los dos actores acudieron este miércoles a la presentación de la agenda del CAE y coincidieron en destacar el buen hacer de un encuentro que está patrocinado por dos entidades privadas: la Fundación CajaCanarias y la Fundación la Caixa. «Cuando Cuco Afonso me llamó, la verdad es que no me lo pensé dos veces», explicó Diego. «Es uno de los mejores directores de teatro con los que he trabajado. Gracias a todos por apoyar este festival, a la cultura y al teatro». Por su parte, Olivares se hizo eco de un mensaje similar: «que las empresas privadas se metan en el teatro, a promocionarlo y a sacarlo a flote, llegando en algunos casos a donde no llega la administración, nos da la oportunidad de poder llegar a muchos más sitios».

Margarita Ramos, presidenta de la Fundación CajaCanarias, y Mauricio González, delegado en Canarias de la Fundación la Caixa, ejercieron de maestros de ceremonia del acto de presentación del programa de 2022. Ambos insistieron en que el despliegue previsto por todas las Islas no sería posible sin la colaboración de las distintas instituciones locales. Ayer estuvieron en el encuentro representantes de varios de los municipios y cabildos que harán posible esta amplia cobertura geográfica. Por su parte, Cuco Afonso de encargó de dar cuenta de los detalles del programa.

La primera cita teatral del CAE 2022 será el 9 de marzo en el CICCA de Las Palmas de Gran Canarias. El actor Rafael Álvarez El Brujo, que ya estuvo en un Encuentro CAE del pasado 2021, vuelve al certamen con El alma de Valle Inclán. Después podrá verse en el Teatro Municipal de Tías (Lanzarote), en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el Teatro Guimerá y en el Centro de Cultura Pedro García Cabrera de Vallehermoso (La Gomera) los días 10, 11, 12 y 13 de marzo a las 20:00 horas, respectivamente.

La siguiente fecha marcada en rojo por el CAE será el 9 de abril. El santacrucero Teatro Guimerá recibirá la pieza A deer in the headlights, la última creación de la compañía franco-canadiense Cirque Le Roux. Se trata de un homenaje al cine, al circo y una reflexión sobre la condición humana.

A continuación, los días 22, 24 y 26 de marzo respectivamente, el Teatro leal, el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario y el Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) recibirán sendas representaciones de Atra Bilis. Esta obra está producida por la distribuidora Dos hermanas catorce y protagonizada por Nuria González, Maite Sandoval, paloma García-Consuegra y Celia Morán. Otros viejos conocidos del CAE son Plexus Polaire. Si ya representaron su Cendres en 2018, en esta ocasión llegan con Drácula. Las fechas elegidas para ellos son el 19 de abril (Teatro Leal), el 21 de abril (Centro Cultural CICCA) y el 23 de abril (Teatro Municipal de Tías).

Las últimas de las citas del CAE serán las protagonizadas por Smashed 2 de la compañía Gandini Juggling. Visitará el Campo de Lucha de La Frontera (17 de mayo), Santa Cruz de La Palma (19 de mayo) y La Graciosa (21 de mayo). Asimismo, y cumpliendo con su propósito de atraer a nuevos públicos, se han organizado actividades gratuitas para centros educativos a cargo de la compañía Barjo&Cie y su Bas les pattes (Manos fuera). Estarán en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del mes de marzo.