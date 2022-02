«Esta canción es una espinita que tenía clavada de cuando era adolescente»

Está de estreno.

Sí, completamente. Estoy muy feliz porque después de tantísimo tiempo por fin hemos vuelto a sacar música.

¿Cuánto tiempo hacía?

Pues un año y cuatro meses, o así, que no publicaba nada.

Sin noticias de Gurb le dio muchas alegrías

Por supuesto. Fue un punto y aparte en lo que significaba y significa la música pop para mí. Funcionó muy bien. La verdad es que estoy muy contento con Sin noticias de Gurb. Fue la primera vez que en las radios apostaron por una canción mía y ha sido como el inicio de todo.

Era una tema que le incumbía de forma muy personal.

Sí, fue un precedente no sólo para mi estilo de música sino también por el hecho de saber qué quería explicar en las canciones. Habla del libro de Eduardo Mendoza y del amor que le tengo gracias a mi madre. La verdad es que sí. Eso es lo que ha hecho que 10 Minutos sea ahora tan especial.

Háblenos de 10 Minutos, su nueva canción. Habla de eso que ocurre justo antes del amor, ¿verdad?

Esta canción es una espinita que he querido sacarme porque cuando era más adolescente quería sacar música y quería escribir canciones de amor. Era una persona que se enamoraba muy rápidamente, muy enamoradizo. Hemos aprovechado este momento de enamoramiento del Miki anterior. Lo curioso es que en este caso se pensó antes en el videoclip que en la música. Lo que quería era plasmar el momento justo de lo que yo sentía cuando me iba de campamentos o estaba en la universidad o en la escuela y llegaba la típica chica nueva que te encantaba y te enamorabas loquísimamente de ella. Quería que fuera así y a partir de las imágenes del videoclip que estaba ya en nuestra cabeza, hicimos la canción. Es eso, una espinita que tenía clavada desde los 16 años, cuando nadie escuchaba mi música. Quería publicar algo sobre esa época, ambientarlo todo en esos momentos.

En el vídeo, que está inspirado en la estética de esa serie de éxito que es Sex Education, la protagonista le da calabazas

Sí. Quería romper con ese estigma de que el chico guapo puede conseguir lo que quiera y que rápidamente se enamoran de él. Pues en el videoclip lo que ocurre es que no quiere saber absolutamente nada de él. Le dice: tú lo has tenido todo fácil en la vida, lo siento mucho, ahora no.

Tras este lanzamiento, y metido ya de lleno en tareas promocionales, ¿le veremos al fin dando un concierto en Canarias?

Sería estupendísimo. Tenéis ahí un hándicap en las Islas por temas de transporte, hay que fletarlo todo en avión o en barco y es súper caro, por desgracia. Pero yo creo que sí que ya va tocando y además las Islas son para mí un remanso de paz al que siempre que puedo me escapo por el clima, la gente y por todo. Obviamente, creo que hay que llevar la música para allá.

¿Cómo le fue en 2021 en cuanto a conciertos?

Quedaron muchas ganas de ofrecer conciertos normales porque lo que me gustaría es volver a hacer actuaciones sin mascarillas, que todo esto pasara de una vez y que volviera la normalidad. Pero no me puedo quejar, pese a toda la situación que estábamos viviendo, hemos hecho muchos conciertos. Hicimos una gira como de cincuenta bolos, no podemos quejarnos para nada.

Le gustaría entonces dar conciertos como ese que aparece al final de su nuevo vídeo, imagino.

Eso es lo que pido, por favor.

Como representante de España en Eurovisión 2019, ¿qué opina de la polémica en torno a la elección de Chanel?

Te puede gustar más o menos la propuesta de Chanel pero lo que no se puede negar es que ha sido escogida por un sistema de votación que se ha estandarizado así y ya no se puede hacer nada. Por mucho que te gustaran otras actuaciones –y hay que tener en cuenta que todo el mundo que actuó allí se merecía ir porque se hizo un festival casi como si fuera Eurovisión– hay que apoyarla y dejar todo el hate de lado, dejarla en paz a ella como persona porque no tiene ninguna culpa. De verdad, crítica constructiva sí pero atacar a una persona no tiene ningún sentido, falta un poco de empatía.