Dios Salve a la Reina, cabeza de cartel de la quinta edición de Peñón Rock

Peñón Rock prepara un gran cartel para la quinta edición del festival, que se celebrará el próximo 15 de octubre en la Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz, y presenta a Dios Salve la Reina - God Save The Queen como cabeza de cartel de una edición muy especial.

Será la primera vez que el mejor tributo a Queen del mundo recalará en la zona norte de la Isla y más concretamente en Puerto de la Cruz. Una oportunidad única de disfrutar de uno de los directos más potentes del panorama musical actual y que recibe imnumerables elogios allá por donde pasan. Y es que la banda, liderada por Pablo Padín, se ha ganado el reconocimiento de todo el público como demuestra las giras mundiales que hacen cada año visitando los festivales más importantes.

Para esta gran ocasión, la organización ha preparado una promoción especial en la que las primeras mil entradas se podrán adquirir a un precio reducido en la web del festival www.penonrock.es y en la tiquetera oficial del festival, www.tickety.es. Una vez acabe la promoción, el precio de las entradas subirá de precio.

En seis años de conciertos en las Islas, el vínculo de los rosarinos con el público canario ha ido in crescendo y son miles los seguidores que desean cada año su regreso a Canarias para vivir un show que no deja de sorprender por su calidad, puesta en escena y talento. Dios Salve la Reina - God Save the Queen presentará en Peñón Rock 2022 su nueva gira mundial con la que visitarán los principales festivales de España tras haberse confirmado como una banda de referencia para todos los amantes de la mítica banda, que son muchos.