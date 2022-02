Llegan ‘Los Kandinski’

El actor cubano Joel Angelino acaba de volver a Canarias, tierra en la que reside desde hace ya tres décadas, para preparar el lanzamiento de un proyecto personal «ilusionante» que, como muchos, se ha visto retrasado por la pandemia. Se trata del lanzamiento de una serie de televisión con tres capítulos de diez minutos cada uno a la que ha puesto por título Los kandinski. En esta producción, Angelino hace las veces de actor, director, guionista y productor. Espera, en breve, poder organizar sus lanzamiento tanto en Canarias como en Madrid. «Estoy ahora mismo en conversaciones con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Mi idea es que se pueda promocionar así a los actores. Después de la pandemia y de todo lo que nos ha pasado, es hora de que las instituciones apoyen el trabajo actoral. No solo se trata de que vengan superproducciones a grabar y que nuestros actores sean tan solo los extras», explicó ayer.

Los Kandinski narra la historia de una familia cubana que llega a las Islas en los años ochenta, los padres mueren y la que tiene que ocuparse de todo es la abuela. Angelino se pone en la piel de cuatro de sus personajes. «Uno es un cantante de rap y reggaeton que quiere hacer letras que no sean homofóbicas o sexistas; Kiriam es una transformista que quiere triunfar en el mundo televisivo pero que no tiene ningún talento. Luego está Ángel, el hijo que se quedó a vivir con la abuela, tímido y que no ha vivido nada. Finalmente tenemos a Mayito, el otro hijo. Se trata de un gran absurdo, habla con acento Argentino dentro de una familia cubana y nadie sabe por qué», relató.

El artista no está solo en esta aventura, llega rodeado de un plantel integrado básicamente por actores tinerfeños: Carlos Pedrós, Amanhui Cala, María Hierro, Joche Rubio, Adriana Zalma y Saily Cabezas. Otro papel importante lo tuvo Norma González y su equipo de Mujeres reales. «Me ha apoyado para poder hacerla, he contado con muchas personas que son de este grupo que ella lidera», agradeció el actor y director. También tuvo unas palabras de agradecimiento para el periódico EL DÍA, en cuyas instalaciones se rodaron los capítulos de esta serie. «Es una serie propia auténticamente canaria con una historia de aquí y para a actores y actrices que hacen trabajos interesantes», sentenció.

Clases de interpretación para toda la familia

Entre sus proyectos para las próximas semanas, el actor Joel Angelino tiene uno que le hace especial ilusión. Se trata de un taller en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para ofrecer clases de interpretación a familias de la capital. «Era algo que me apetecía mucho. Vamos a hacer un taller de unas 15 sesiones en el Distrito de Ofra. Finalmente, organizaremos un montaje con todo lo que ocurra a partir de las experiencias con estas familias», celebró. Angelino acaba de regresar de La Habana. Allí estuvo haciendo un espectáculo que se llama Hay que atreverse. «Es mi último trabajo en el que estoy junto a la actriz Mirtha Ibarra, conocida por todos por Fresa y Chocolate o Guantanamera. También trabajé junto a Iris Pérez y Lárazo Rivera».