Vida y muerte en fundas de almohada

La Sala de Arte Contemporáneo (SAC) que el Gobierno de Canarias gestiona en los bajos de la Casa de la Cultura, inauguró esta semana la nueva propuesta de Cris Noda. Se trata, tal y como la creadora explica, de una muestra instalativa donde capta y transforma lo que le rodea para resignificarlo y mostrarlo al visitante.

Nada de esto es mío y sin embargo me pertenece estará abierta en la SAC hasta el próximo 25 de marzo. El horario de visita se extiende de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas, los lunes y jueves en horario de tarde (de 17:00 a 20:00 horas) y los fines de semana y festivos permanecerá cerrada. «Las salas de arte del Gobierno de Canarias mantienen convocatorias públicas periódicas. Me presenté a esta hace un año, aproximadamente», detalló.

«Tiene que ver con la ruina, con la arqueología del presente y con lo sutil» Cris Noda - Artista

Noda presenta a los visitantes los objetos o «artilugios» recopilados del mundo que le rodea y que tienen un significado o fuerza visual especial para ella. Por eso, el espectador se sorprenderá con instantáneas captadas en cementerios o con un enorme tapiz construido con las fundas de almohadas cedidas por sus amigos y familiares. «La exposición tiene muchas capas y hay dos ideas que son muy importantes. Primero, la de la no producción capitalista. Eso quiere decir que yo no creo absolutamente nada para esta exposición sino que cojo elementos que ya existen y que resignifico desde una lectura que a mí me parece interesante. Tiene que ver con la ruina, con la arqueología del presente, con lo sutil, con la belleza y con lo delicado», indicó.

Bajo esa premisa, Noda reúne objetos que luego manipula para ofrecer diferentes lecturas. «Por otro lado, está la idea de crear una muestra en la que todos los artilugios son mecanismos de fuerza importantes para mí. Les veo a todos una potencia humana increíble», añadió. Todo surge, reconoció, de un texto elaborado por el actual director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Gilberto González. «Fue muy importante para mí en todo el proceso», apostilló.

Noda empezó su periplo artístico con la fotografía. Es un campo en el que se inició ya con la firme intención de intervenir lo mínimo posible en las experiencias. Empleaba métodos tradicionales, los de la fotografía química. «Quería captar el momento tal cual lo había vivido. Pese a que he ido ampliando mi campo, sigo trabajando con imágenes pero de otra manera. Trabajo con el concepto de imagen, lo que ya no solo la fotográfica sino la imagen de representación que puede tener, por ejemplo, una dedicatoria de un libro, una funda de almohada o las flores de los muertos en un cementerio, que es un poco lo que hay en está exposición», aclaró.

Nada de esto es mío y sin embargo me pertenece plantea un recorrido visual por la poesía que la artista halla en los cementerios y en el hecho de que a los muertos se les honre con hermosas flores cortadas que, paradójicamente, también morirán pronto. «Existe una poesía muy potente en esa idea de colocar un centro de flores precioso que se va a marchitar. Sin embargo, es un ritual muy bello y muy representativo de la sociedad. En un cementerio ves muchos tipos de ramos de flores que al final representan clases sociales, maneras de entender el mundo y situaciones económicas. Hay mucha personalidad en todo lo que puede entenderse con el simple hecho de colocar un ramo de flores junto a un nombre».

Otra de las piezas especialmente evocadoras es la titulada Todas las posibilidades. Ese es el nombre del tapiz tejido con decenas de fundas de almohadas. Representan todos esos sueños, miedos y dolores que reposan en un espacio tan íntimo con es la cama. «Es otro artilugio de energía súper grande. Ahí están todas esas cargas de pensamiento, sudor y lágrimas. Están ahí, en una funda de almohada. Creé un único artilugio sumando todas esas posibilidades. Está muy cerca de las flores de los muertos. Al final en esas fundas puede haber nacido y muerto gente, está la idea del infinito y el finito de la vida».

Doctora en Educación Social y fotógrafa por necesidad, Noda ha concebido la exposición de la SAC como una única pieza. Pese a que el espectador recorra distintas instalaciones, eso no significa que estas no pivoten sobre la misma idea, la misma que se resume tan bien el título del proyecto. «Hasta el hecho de que el texto de sala no sea mío sino que sea de Julia Llerena gira en torno a esa idea original. Llerena hace un trabajo con el que vibro mucho y yo hablo de eso, de la necesidad de no crear otro texto de sala para hablar de algo que ya existe», concluyó.

