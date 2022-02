Filmoteca Canaria inicia la restauración de su segundo cuaderno de fotogramas

Filmoteca Canaria acaba de comenzar, de la mano de la experta Encarni Rus, el escaneo y las labores de restauración del segundo de los álbumes de fotogramas de nitrato que forman parte del patrimonio público que gestiona esta entidad. Es necesario recordar que el pasado mes de enero se llevaron a cabo labores similares sobre el primero de estos dos cuadernos, que estaba en peor situación debido a la naturaleza del papel sobre el que fue montado.

Hace casi 20 años que los responsables de esta entidad dependiente del Gobierno de Canarias enviaron estos dos cuadernos a Madrid. Custodian fotogramas de nitrato de cintas del cine mudo internacional datadas principalmente en los años 20 del siglo XX. El objetivo de ese viaje fue depositarlos en los voltios especiales para este tipo de soporte con los que cuenta Filmoteca Española en Madrid. Estos almacenes mantienen las condiciones adecuadas para un material que no solo es muy sensible sino altamente inflamable.

No obstante, la experta reconoce que durante todo este tiempo la degradación de ese primer álbum continuó y eso ha impedido que algunos de los fotogramas hayan podido rescatarse. La necesidad de contar con fondos específicos y de encontrar el momento adecuado en el que los restauradores pudieran afrontar el escaneo y posterior almacenaje en fundas específicas de polipropileno ralentizaron unas labores que, por fin, han podido llevarse a cabo este 2022. «María González-Calimano, directora de Filmoteca Canaria, siempre ha estado muy pendiente y preocupada por este proceso. Me llamó a finales del año pasado y me dijo que había presupuesto para poder ejecutarlo. Nos pusimos inmediatamente con ello», recordó Rus.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Rus tiene una experiencia que se remonta a 1996, año en el que empezó a trabajar el cine mudo en Filmoteca Española. Después de haber concluido con éxito el proceso con el primero de los álbumes ya está trabajando en el segundo, que está en muchas mejores condiciones precisamente por la calidad del papel sobre el que fue elaborado.

Uno de los aspectos qué más curiosidad despierta es averiguar el origen de esta costumbre. No está claro el motivo por el cual se diseñaron este tipo de cuadernos con fotogramas concretos de actores y actrices del cine mudo.

«Es una cosa súper curiosa. Si te soy sincera, todavía no entiendo muy bien el cómo. Me encuentro con la gente que terminó adquiriendo el cuaderno pero sigo sin saber exactamente el motivo por el cuál se reunían los fotogramas en este formato», detalló Rus desde Madrid, lugar donde desarrolla estas labores. «Suelen tratarse de un cuaderno con hojas de papel en el que –como si fueran fotografías familiares– se recopilan estos fotogramas. Casualmente muchos de ellos son los mejores primeros planos de actores y actrices que he visto nunca».

El valor histórico de este tipo de álbumes es alto. En ocasiones estos fotogramas son los únicos vestigios que se conservan de las películas. Muchas de ellas han desaparecido. «A nivel técnico aportan muchísima información, desde los teñidos que tenían las copias que se proyectaban en el cine hasta infinidad de datos. El por qué se hacían todavía no lo sé. Es como si quien lo hiciera tuviera la intención de dejar constancia de quién era cada actor y actriz», añadió. Una de las teorías que baraja Rus, que relaciona también esta práctica con alguna probable actividad promocional, es que pudieran haber sido diseñados por los propios proyeccionistas de las cintas.

No obstante, aclara Rus, aún falta por realizar la identificación completa de los fotogramas del primero de los álbumes. Sobre ese proceso, en un análisis preliminar ya se pudieron localizar curiosidades como fotogramas de la película norteamericana El pirata negro (1926), un fotograma de The Darling of New York (1923) o imágenes del entierro del recordado Rodolfo Valentino. En el segundo, una de las sorpresas halladas es un fotograma con banda de sonido –el único con esta característica de las dos piezas en restauración– del cantante argentino Carlos Gardel.

Respecto al trabajo que está desarrollando con el segundo álbum, que arrancó justamente a finales de enero, el problema más evidente de conservación es que sus fotogramas están un poco combados. No obstante, en este caso y después de documentar todo el proceso, existirá la posibilidad de volver a montarlo en cualquier momento ya que el papel, que se almacenará en otro espacio adecuado para este material, está en bastante buenas condiciones. «Si en algún momento se considera interesante exponerlo, en cuestión de una semana se puede reintegrar y seguir viendo tal y como era. Lo voy a dejar muy bien documentado», destacó. En este segundo cuaderno las cintas son, de nuevo, de los años 20 y «finales de la década de los 10».