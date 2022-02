Festivalito La Palma lleva la cultura a los municipios afectados por el volcán

Festivalito La Palma, una de las citas cinematográficas más queridas del Archipiélago, vuelve para llevar la cultura a los municipios afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Llega con ganas de repartir ilusión, alegría y cultura a toda La Palma. El certamen se celebrará del 13 al 21 de mayo 2022 con un claro mensaje: apoyar a las personas damnificadas por el volcán de Cumbre Vieja.

José Víctor Fuentes, director del evento, plantea que esta será una edición «muy emocional» que tiene tres novedades principales, la primera, la organización proyecta los encuentros, las proyecciones y múltiples actividades en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Santa Cruz de La Palma; además, se organizará el Festivalito Sonora, una apuesta por la música en directo; y ya está a punto la segunda edición del Campus Festivalito, una iniciativa destinada a menores de entre 6 y 18 años.

«El volcán sigue presente en todos nosotros, estamos en la etapa entre el duelo y la reconstrucción, así que es hora de dar nuevos pasos», subraya José Víctor Fuentes. Por este motivo, se amplía el itinerario del Festivalito. En un principio, la sede de este año estaba dispuesta en la capital palmera junto a El Paso, una decisión tomada desde septiembre de 2021, pero que ante los acontecimientos dados, «nos dijimos que teníamos que hacerlo obligatoriamente en los municipios afectados». El tour de force comenzará el viernes 13 en El Paso, luego continuará el sábado hacia Los Llanos de Aridane, recala en Tazacorte el lunes, martes y miércoles, gira el viernes a Santa Cruz de La Palma y clausura en El Paso de nuevo -los detalles están ampliados en la página web del festival-.

Acostumbrados a la partipación y a la implicación de personajes públicos de las Islas al estilo de los humoristas Aaron Gómez, David Sainz, los miembros de Abubukaka, Gazz o Kike Pérez, el responsable del Festivalito adelanta que se hará «una gran inauguración en formato show; la idea es retransmitirlo por internet y que gran parte del dinero recaudado se destine a las personas afectadas por el volcán». La organización anuncia que la programación estará cerrada a mediados del mes de febrero. No obstante, adelanta algunos encuentros destacados, como la presencia de la directora Mabel Lozano para recoger su Estrella Homenaje, puesto que en la anterior edición le fue imposible acudir.

Una isla unida

El compromiso, ante todas las adversidades y con la Covid-19 de por medio, lo resume Fuentes: «No solo va a haber un impacto económico sino social, este Festivalito estará lleno de alegría».

Una de las adversidades con las que se encuentra siempre el Festivalito La Palma es la inestabilidad presupuestaria. «A veces, lo tenemos en la misma semana», indica el productor, en cambio, nada amilana a esta apuesta cultural, a la que muchos han calificado de «chiquita, pero matona». La planificación económica establece una aportación de entre 100.000 y 200.000 euros necesarios para financiar el proyecto, «el 90% del presupuesto se queda en La Palma porque apostamos por producciones y profesionales de las Islas», asegura Fuentes. En ese punto coincide la apuesta musical, ya que los estilos urbanos, rockeros, indie, o las músicas del mundo, estarán interpretados por artistas insulares. Entre ellos, se espera el concierto del rapero tinerfeño Bejo, así como Los Vinagres o Arístides Moreno & 101 Brass Band, entre otros.

La sexta edición cuenta con un cartel promocional, hecho por Carlos Hernández -alias Chico:mente-, acorde al sentimiento de la población palmera: un volcán que nace de la cabeza de una mujer. El recuerdo aún está empapado de la lava que, durante 85 días y ocho horas, atravesó la isla. «Estaba hablando con un conocido en el Ayuntamiento de El Paso y me decía que no podía quitarse el volcán de la cabeza, le pedí que me transmitiera qué imagen se le venía y me contó que era una cabeza partida en dos de donde surgía el cráter. Este es el sentimiento de la gran mayoría de los palmeros: no queremos que nos olviden ni que nos regalen nada, solo que sean considerados con nosotros», recuerda el también cineasta.

Fuentes no es un afectado directo, por fortuna, debido a que su casa estaba a un kilómetro hacia el norte del cono. Sin embargo, ha vivido la tragedia a través de las vivencias de su círculo íntimo. Un relato que se reflejará en la película documental Cenizas, en fase de postproducción. Aún no tiene claro si esté será el nombre final de la realización que surgió a raíz ded grupo de WhastApp Punkis de postal. «El relato se mueve en una nebulosa entre la realidad y la ficción, muestra aquello que los medios no contaron». Mientras, «este Festivalito es una nueva etapa, el amanecer del resurgimiento».