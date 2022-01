Viaje al interior del cuerpo

Un estornudo viaja a 170 kilómetros por hora y los recién nacidos se tranquilizan al escuchar el sonido del corazón. Son dos datos sencillos pero muy curiosos. Estos y otros detalles del cuerpo humano se pueden descubrir estos días en la exposición Bodies, que ayer por la tarde abrió sus puertas en el Magma Arte & Congresos de Costa Adeje. Esta muestra ha viajado ya por más de 18 países con un total de 30 millones de visitantes y ahora recala en Tenerife hasta el próximo 27 de marzo.

Esta exposición cuenta con un recorrido de 800 metros cuadrados en los que el visitante podrá descubrir las diferentes áreas del cuerpo humano a través de órganos reales que han sido conservados gracias a la plastinación, un proceso tecnológico para la conservación de materiales biológicos. Esta propuesta, ideada para un variado público, se encuentra dividida en salas que representan los seis sistemas principales del cuerpo humano: el óseo, pasando después por los sistemas muscular, nervioso, circulatorio, digestivo, respiratorio, urinario y reproductivo. Los cuerpos empleados para esta muestra están tanto sanos como enfermos porque, tal y como explicó la directora de la exposición Alba de León, «queremos que esto sea como la vida misma, que haya de todo».

La plastinación es un procedimiento que consiste en extraer los líquidos corporales por medio de solventes para luego sustituirlos por resinas elásticas de silicona y rígidos de epóxicas. Se trata de un proceso que se puede prolongar durante unos diez años, por lo que la preparación de esta exposición ha sido larga. Además, Alba de León indicó que, al tratarse de cuerpos humanos reales, y a pesar de que les ha sido realizado este proceso, han de ser renovados cada cierto tiempo.

De este modo, todos los elementos que se muestran en esta exposición son reales, a excepción de los globos oculares, que no pueden ser debidamente conservados y, por eso, son la única parte del cuerpo que no se expone y en su lugar son instaladas réplicas. Se trata de cuerpos anónimos, que han sido donados y de los que no se tienen más datos, a excepción de si tienen órganos sanos o enfermos para que sea debidamente indicado a lo largo de la exposición.

El recorrido muestra los sistemas urinario, nervioso, digestivo, reproductivo o circulatorio

«Mirarnos al espejo es muy fácil», afirmó Alba de León quien reconoció que «todos necesitamos conocernos por dentro», destacando así el valor de esta exposición, sin darle importancia a las identidades de los cuerpos: «Aquí hay personas de todas las razas y colores pero eso da igual porque todos somos iguales por dentro».

Los organizadores destacaron el alto valor formativo de esta muestra y adelantaron que ya han sido muchas las instituciones educativas de la Isla que se han puesto en contacto con ellos para realizar visitas durante las próximas jornadas. Las personas interesadas en asistir pueden comprar las entradas por adelantado a través de la plataforma Tomaticket. «El hecho de que los cuerpos sean reales ha desatado la necesidad de los centros educativos de venir a visitarnos», afirmó De León.

Las entradas se pueden comprar a través de Tomaticket y pueden acudir centros escolares

Pero no solo de cuerpos y órganos se compone esta exposición, que también aporta datos curiosos y consejos para una vida saludable. Así, los visitantes podrán descubrir que los huesos de los niños crecen más en primavera o que el cuerpo humano recambia todas sus células en el plazo de diez años. Además, se dan consejos sobre la alimentación o qué hacer en el caso de sufrir diabetes.

Precisamente este es uno de los detalles que más tienen en cuenta los visitantes. De León afirmó que «el público se lleva a casa datos que de otra forma no descubrirían y lo hacen en familia para después compartirlos y hablar sobre ellos». Al contrario de lo que cabría esperar, los niños son los que más disfrutan de esta exposición puesto que no se asustan al ver los cuerpos y son los que más preguntas hacen: «No los ven como personas que murieron sino como algo científico». Tanto es así que más de un menor aprovechó la apertura ayer de la exposición para visitarla y así estudiar para sus exámenes de la próxima semana. Sobresaliente asegurado.