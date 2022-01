Ópera agota entradas para el estreno de ‘The old maid and the thief’

Cuatro funciones y las entradas están ya agotadas. Ópera de Tenerife se prepara para el estreno, este sábado, de The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón) y ya no quedan entradas disponibles para poder verla. Es la primera vez que esta producción se estrena en España.

Está previsto que las funciones tengan lugar en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife este sábado día 22, el domingo y el siguiente fin de semana (días 29 y 30) a partir de las 19:30 horas. Los pases para disfrutar del espectáculo salieron a la venta el pasado mes de noviembre, costaban entre los cinco y los 20 euros y se agotaron rápidamente. Esta ópera de Gian Carlo Menotti fue un encargo de la emisora norteamericana NBC, que la estrenó en abril de 1939 con un éxito que la llevó más adelante a los escenarios. Por ese motivo, la Sala de Cámara del principal recinto cultural insular se convertirá en una emisora de radio de los años 40 que se prepara para su primera emisión en directo. Alicia Peraza firma la dirección de escena y la escenografía de esta producción, que contará con Javier Lanis al piano como director musical. Por su parte, Leo Martínez se pone al frente del diseño de vestuario y Hugo Carugatti se encarga del de iluminación. Otro de los atractivos de esta producción es que el elenco está integrado por cantantes canarios: la mezzosoprano Silvia Zorita será Miss Todd, el barítono Fernando Campero hará de Bob, la soprano Candelaria González interpretará a la sirvienta Laetitia y la soprano Estefanía Perdomo se pondrá en la piel de la vecina Miss Pinkerton. Inspirada en las óperas bufas del siglo XVIII, la obra transcurre en una ciudad en la que “bajo una aparente condición pintoresca y tranquila, se ocultan deseos muy íntimos y poderosos, chismes y secretos”. Según reza la sinopsis de esta producción, en The old maid and the thief la vida sencilla y rutinaria de una soltera de mediana edad, Miss Todd, salta por los aires cuando toca a su puerta un mendigo. “El apuesto Bob. Miss Todd y su doncella Laetitia se enamoran rápidamente del vagabundo y lo acogen bajo la figura aparente de Steve, primo de la señorita, a pesar de enterarse de que podría tratarse de un convicto fugado de la cárcel, acusado de robar. Cuando sospechan esta posibilidad comienzan los enredos”. Mientras, para acceder al Auditorio será necesario mostrar el certificado de vacunación contra el covid-19 . La compra de las entradas supone la aceptación de las medidas implementadas por el centro para hacer frente a pandemia, como el uso correcto de la mascarilla o la asistencia solo con convivientes. De esta forma, al público mayor de 12 años y 3 meses se le requerirá en el momento de acceso al recinto: certificado covid con pauta vacunal completa, prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada en las últimas 48 horas en un laboratorio legalmente autorizado (no se incluyen los autotest) o un certificado oficial que pruebe que ha superado la infección entre los 11 y los 180 días previos. Con cualquiera de estas tres opciones se le solicitará, además, un documento de identificación. Mientras, el próximo miércoles día 26 de enero está previsto que salgan a la venta las entradas para la próxima apuesta de la temporada de Ópera de Tenerife. Se trata de Florencia en el amazonas, una ópera latinoamericana producida por Auditorio de Tenerife que también se estrena en España.