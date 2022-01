Javier Camarena: «Alfredo Kraus ha sido un referente para mí, casi perfecto»

«El formato del recital a piano es mucho más íntimo. Es mucho más expuesto que la ópera, donde hay vestuario y escena, entre otros elementos, o que un concierto-orquesta, simplemente porque se da la voz con un solo instrumento acompañante. Haré un programa que nos lleva por una montaña rusa de emociones acompañado siempre de música maravillosa”, señaló el tenor Javier Camarena durante la presentación de su actuación del jueves, 20 de enero, en el Auditorio Alfredo Kraus, a la que asistieron también el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez y el director del Festival Internacional de Música de Canarias, Jorge Perdigón. Añadió que no tuvo la oportunidad de conocer en persona a Alfredo Kraus, pero que le «habría encantado escucharlo en vivo. Queda todo un acervo fonográfico que dejó a lo largo de su historia, algunos vídeos y registros de su forma de tratar y concebir el canto, es uno de los referentes principales en mi quehacer operístico, por ser prácticamente perfecto».

Camarena, considerado uno de los mejores tenores del mundo, se incorpora al 38 FIMC con sendos recitales en los dos auditorios capitalinos. El artista mexicano es uno de los prestigiosos solistas que coinciden en la presente edición, reclamado en todos los escenarios por la elegancia de su voz, la belleza de su timbre soleado y un virtuosismo natural.

El artista agradeció estar de nuevo en Las Palmas donde ya había tenido la oportunidad de actuar en el Teatro Pérez Galdós interpretando La hija del regimiento y actuó ya en el Auditorio Alfredo Kraus rindiendo homenaje al gran maestro. «El recital a piano es mucho más expuesto que la ópera, simplemente la voz con un solo instrumento acompañante que, con el maestro Ángel Rodríguez, parece una orquesta». Añadió que «hemos preparado un programa con un recital muy bien pensado, con dos partes muy bien definidas. La primera incluye ópera, donde se presentarán obras de Jules Massenet y Léo Delibes, Cilea, Verdi y Donizetti. Haremos un recorrido por estos dos diferentes estilos: la ópera francesa y la italiana en una forma cronológica, partiendo del bel canto y llegando hasta el verismo con El lamento de Federico».

Canción napolitana

Habrá una segunda parte dedicada a la canción napolitana que también «nos puede remitir solamente a un O sole mio, una canción liviana, pero en realidad existen muchísimos temas como los que hemos escogido, con una profundidad dramática e interpretativa de gran demanda, que incluyen a Ti voglio tanto bene o Core ‘ngrato». Después habrá una parte dedicada a la música española cantando la Serenata de Perico de la zarzuela El guitarrico y «cerramos con una canción de Antón García Abril de su Homenaje a Gayarre Canto porque estoy alegre». Es un programa que «nos lleva por una montaña rusa de emociones acompañado siempre de música maravillosa». Ángel Rodríguez interpretará alguna pieza de su propia autoría como arreglista de la Habanera de Carmen y La boda de Luis Alonso.

Camarena lleva trabajando este formato desde que actúa con el maestro Rodríguez, 11 años. El recital no siempre es bien acogido por los cantantes por ser muy expuesto. «Normalmente se hacen ciclos de canción alemana o francesa, algo mucho más específico en cuestiones de cámara. Al hablar de intimidad me refiero a solamente la presencia del cantante delante de su público. Me encanta porque me permite una comunicación mucho más directa, tengo la posibilidad de monologar con los espectadores durante los conciertos, referirme a algún sentimiento, hacer algún apunte respecto a alguno de los temas».

«El recital a piano es mucho más expuesto que la ópera y más íntimo», señaló el artista

«Es el tercer año que realizamos giras por España. Hemos pasado por varias salas y buscado la posibilidad de presentarnos en los diferentes foros del país. En Tenerife he estado con un gran tenor canario, Celso Albelo. Me encanta tener la posibilidad de volver a Las Palmas», señaló ayer la prestigiosa voz. «Siempre he sido muy prudente en la elección del repertorio, una parte fundamental en el cuidado de la salud vocal. Cada vez la protejo más». Por encima del do agudo el tenor no cantará, salvo los bises, quizás. «El do lo emplearé para el Spirto gentil y emitiré notas por debajo. Será el único momento en que usaré este sobreagudo ya que este recital tiene otras virtudes, dificultades y formas de lucimiento que no solamente el impacto de una voz sobreaguda. Hay muchísima profundidad dramática ya desde el final de la primera parte del programa. Hacia las propinas veremos si sale algo».

Cuando vino a actuar por primera vez a Gran Canaria con La hija del regimiento trabajó con un equipo maravilloso y se creó un gran ambiente. Tuvo la oportunidad de coincidir por primera vez en el escenario con una de las sopranos que más admira, Jessica Pratt. «Fue una producción muy bonita donde disfrutamos. María era una mecánica militar y yo el agregado que quería enamorarla. Cantar Ah! Mes amis subido a una litera supuso un reto». En cuanto a los nuevos roles que va a interpretar en los próximos tiempos viene Lucia de Lammermoor, una nueva producción en el Met, una Flauta Mágica en el Liceu, su debut en el rol de Tamino, «que no será de grandes fuegos artificiales en términos de agudos, pero que tiene una intensidad poética y dramática que me llama mucho la atención». Lo que resta de año está planeado para realizar una participación, retomar alguna ópera de Donizetti para el festival homónimo en Bérgamo. «Hay mucho belcanto, pero para la próxima temporada se estrenarán tres roles: Alfredo de La traviata, Grieux de la ópera Manon de Massenet y hacia finales del año próximo intentaré debutar Romeo de la obra Romeo y Julieta de Gounod. Se trata de dos roles de ópera francesa que es a donde estoy intentando llevar mi repertorio en los próximos años».

«No usaré mucho el sobreagudo porque las virtudes de este concierto radican en la carga dramática»

Entre las obras que más gustan a Camarena se encuentran Los sonetos de Petrarca de Liszt por la posibilidad expresiva que encuentra en el texto que se ensambla a la perfección con el trato melódico que aporta el compositor a estos temas. «Es una de las obras que más disfruto cantar, las canciones de cámara de Bellini también me gustan mucho, creo que más que sus óperas, que son bellísimas, pero no dejan de tener su parte de complejidad, más porque, en el caso específico de Bellini, este hizo muchas más composiciones para el cantante de su tiempo que era Rubini. En ese tiempo la técnica vocal era otra y se cantaba de manera distinta. Por eso encontramos todos estos sobreagudos que vuelven prácticamente imposible su ejecución». El tenor disfruta más a Bellini en sus composiciones de cámara, pero asimismo a Agustín Lara, María Grever, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, todos estos compositores de bolero, «toda mi parte de alma mexicana».

«Una carrera se basa en la facultad del artista de reconocer sus posibilidades, pero también sus limitaciones para, en base a ello, decidir cómo conformar su repertorio», concluyó el tenor.