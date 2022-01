Los discos más esperados de 2022

La parrilla de lanzamientos musicales de 2022 luce atiborrada de novedades, tanto las que se han cocinado en los últimos meses como las que llevan tiempo aguardando el momento propicio mirando de reojo la reactivación de las giras. Repasamos las novedades que nos aguarda el año.

Ídolos pop y urbanos: esperando a Rihanna y Kendrick Lamar

Los fans de Rihanna siguen sin entender el porqué de los seis años de espera desde ‘Anti’ (2016), mientras gotean pistas sobre el nuevo disco, que según la cantante de Barbados mezclará el reggae con la pulsión “experimental”. Más concreto pinta el tercer álbum de Camila Cabello, ‘Familia’, de edición prevista para verano. Y el séptimo de la amazona punk-pop Avril Lavigne, 'Love sux', para el 25 de febrero.

En el hip-hop y cercanías, los focos apuntan a los regresos de Kendrick Lamar y Cardi B, ambos sin fecha precisada, y a Kanye West, ahora conocido como Ye, con ‘Donda 2’. Para este enero se espera ‘Unstoppable’, el disco inédito de la llorada Aaliyah, prometedora estrella del r’n’b cuya vida quedo truncada dos décadas atrás, a los 22 años, por un fatal accidente de avioneta.

Los clásicos: de The Cure a John Mayall

The Cure debe cerrar su largo período de sequía editorial (desde ‘4:13 dream’, 2008), coincidiendo con su gira de regreso. Un álbum que podría traducirse en dos volúmenes simultáneos, según ha deslizado el cantante de la banda, Robert Smith. También reaparecerán sendos dúos, Tears for Fears y Soft Cell. Roland Orzabal y Curt Smith, con ‘The tipping point’, 18 años después de su última entrega. Y Marc Almond y Dave Ball, tras dos décadas de parón, con ‘Happiness not included’. Ambos trabajos saldrán el 25 de febrero.

Están al caer las novedades de John Mellencamp (‘Strictly a one-eyed Jack’) y Janis Ian (‘The light at the end of the line’), ambas el 21 de enero. Una semana más tarde, Jethro Tull, con Ian Anderson portando la llama, romperá una pausa de 19 años con ‘The zealot gene’, y el ‘bluesman’ John Mayall lanzará ‘The sun is shining down’ tras anunciar, a los 88 años, su retirada de las giras. En marzo, Bryan Adams (‘So happy it hurts’, 22) y en abril (22), The Waterboys (‘All souls hill’). Y sendas novedades en el rock progresivo: Marillion (‘An hour before its dark’, 4 de marzo) y Porcupine Tree (‘Closure / Continuation’, 22 de junio).

Arena alternativa: a punto para Arctic Monkeys y Beach House

El regreso de Arctic Monkeys, que se espera para antes del verano, será uno de los eventos del año en el área de lo que, a falta de una idea mejor, seguimos llamando rock alternativo o ‘indie’. También se esperan novedades de Interpol, Arcade Fire, Morrissey y Slowdive, todas ellas sin fecha, a diferencia de las de Band of Horses (‘Crutch’, 21 de enero), Spiritualized (‘Everything was beautiful’, 25 de febrero), Placebo (‘Never let me go’, 25 de marzo) y Bloc Party (‘Alpha games’, 29 de abril).

Liam Gallagher contratacará con su tercer disco pos-Oasis, ‘C’mon you know’ (27 de mayo); la abstracción pop de Animal Collective se pondrá al día con ‘Time skiffs’ (4 de febrero), y habrá raciones redobladas del dream-pop de Beach House (sendos volúmenes de ‘Once twice melody’, 18 de febrero) y del neo-garajero Jack White, ex-The White Stripes (‘Fear of the dawn’ saldrá el 8 de abril, y ‘Entering heaving alive’, el 22 de julio). Y cejas arqueadas ante la poción folk-rock de Big Thief (‘Dragon new warm mountain I believe in you’), el críptico art-rock de Alt-J (‘The dream’), ambos el 11 de febrero, y para el ejercicio de ‘crooner’ de Father John Misty (‘Chloe and the next 20th century’, 8 de abril). El pop con ambición rompe-clichés vendrá a cargo de Mitski (‘Laurel hell’ (4 de febrero) y Charli XCX (‘Crash’, 18 de marzo). Y habría que disponer una categoria propia para el belga Stromae, con ‘Multitud’, que llegará el 4 de marzo, nueve años después de celebrado ‘Racine carrée’.

Metal y hard rock: Guns n’Roses y Scorpions

En el campo del rock duro se registran otros regresos, como el de Guns n’Roses con un álbum entregado por partes: tras el tema ‘August’, lanzado en agosto, le seguirá en febrero ‘Hard skool’, y ambos se citarán en un epé. Según ha declarado Slash, la banda prevé seguir publicando canciones mientras termina el disco largo. El guitarrista publicará por su cuenta el álbum ‘4’ (11 de febrero).

Scorpions desmentirán una vez más su lejano anuncio de retirada con ‘Rock believer’, tras un lapso editorial de siete años (25 de febrero). Habrá discos de Steve Vai (‘Inviolate’, 28 de enero), Saxon (‘Carpe diem’, 4 de febrero), Amorphis (‘Hallo’, 11 de febrero) y Sebaton (‘The war to end all wars’, 4 de marzo). En el disparadero, aún sin fecha, están también Megadeth (‘The sick, the dying… and the dead’), así como Red Hot Chili Peppers y Muse. El cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, publicará en solitario ‘Earthling’ (11 de febrero).

Escena española: cuenta atrás para Rosalía

Este será, ahora sí, el año del relevo de ‘El mal querer’, de Rosalía, un álbum que, con el titulo de ‘Motomami’, apunta hacia una aventurada cita de influencias latinas y electrónica de vanguardia, con fecha de edición todavía por desvelar. Sí están marcados en el calendario los discos de Los Planetas (‘Las canciones del agua’) y León Benavente (‘Era’), ambos para el 21 de enero, y una semana después, el de Carolina Durante (‘Cuatro chavales’).

Para primavera se prevén los lanzamientos de Manolo García y Loquillo, y seguramente el de Amaia, coproducido por Alizzz. Antes, el 11 de febrero, Brighton 64 celebrará su 40º aniversario acudiendo a la ironia en el álbum ‘Más de lo mismo’. Y habrá abundante movimiento en la escena en catalán, con los retornos, en primavera, de Antònia Font, Els Pets y Mishima. En este primer semestre habrá novedades de Els Catarres, La Pegatina, Stay Homas (un epé digital), Itaca Band, Pau Riba con la Orquestra Fireluche, Xarim Aresté, Xavi Sarrià (exObrint Pas), Maria Jaume, Miquel Serra, Magalí Sare y Namina.