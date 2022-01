Dos películas con banda sonora de Diego Navarro, en el top 5 de Netflix

En menos de un mes, el compositor canario Diego Navarro ha tenido colocadas dos de sus últimas películas en el top cinco mundial de la lista de reproducciones en Netflix, según la web especializada FlixPatrol y top10netflix.com.

Navarro compuso las bandas sonoras de las películas Dos, de Mar Targarona, estrenada en cines de toda España; y El Páramo, de David Casademunt, que se estrenaron en diciembre y enero, respectivamente, en la plataforma de streaming. Nunca antes un compositor español de bandas sonoras había tenido dos películas en el top de reproducciones en tan corto espacio de tiempo tras su estreno, y añade así un nuevo hito a su exitosa carrera internacional.

El Páramo, además, se ha convertido, en la película de habla no inglesa más vista en Netflix esta semana, con más de 8 millones de espectadores en 6 días y 12 millones de horas de reproducción, mientras que The New York Times recomendó Dos como una de las top cinco horrormovies to stream en su edición del 7 de enero de 2022.

En la película Dos se exploran los límites del ser humano y el instinto de supervivencia. El filme, protagonizado por Marina Gatell y Pablo Derqui y dirigida por Mar Targarona, editó su banda sonora en un disco compuesto por catorce temas y con distribución internacional por el prestigioso sello sueco MovieScore.

Durante su lanzamiento, Navarro explicaba que «Componer Dos fue un gran viaje en muchos aspectos, tanto profesional como personalmente». «Partiendo de la idea inicial de la película», explica, «toda la música fue creada girando en torno al concepto del dos; desde Socos Duo (chelo y marimba) que juega un papel muy importante en la composición junto a la orquesta, y el uso de elementos electrónicos, la estructura de todas las piezas, los tempos usados, los intervalos principales de las melodías, los ritmos, las transiciones armónicas entre cada pieza, orquestaciones etcétera, todo fue creado teniendo en cuenta el número dos y sus múltiples relaciones matemáticas».

La banda sonora de El Páramo fue grabada en los históricos estudios polacos S-3 TVP de Cracovia con la Beethoven Academy Orchestra.