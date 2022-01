Tenerife le ‘roba’ a Marbella una serie inglesa sobre mafiosos en la Costa del Sol

Hace unos meses se conocía la noticia de que uno de los proyectos audiovisuales más potentes que se iban a desarrollar en la Costa del Sol este recién iniciado 2022 sería la serie británica A Town Called Malice, un thriller criminal ambientado en la Marbella de principios de la década de los 80. Finalmente la producción tendrá lugar en Tenerife y no en la Costa del Sol, a pesar de que buena parte de su acción transcurre en Andalucía y supone una entrada más en el subgénero de la Costa del Crimen (el nombre con que los tabloides se refieren a la Costa del Sol en las noticias de mafiosos británicos establecidos en España).

Los potentes incentivos fiscales con que Canarias está atrayendo importantes proyectos audiovisuales nacionales e internacionales están detrás de la decisión de Vertigo Films, Sky Studios and Rogue State, los productores que levantan la serie, cuyas grabaciones comenzaron en Londres el pasado mes de noviembre y que se trasladarán a Tenerife a finales de enero.

Nick Love (Bulletproof) está detrás de A Town Called Malice (sí, como la canción de The Jam). «Si Dallas y Pulp Fiction engendraran un hijo al ritmo de Duran Duran sería A Town Called Malice, un cóctel embriagador de romance de los 80, avaricia y violencia, servido con trozos de piña y un paragüitas... Los espectadores viajarán al mundo de la Costa del Sol en toda su pompa», asegura Gabriel Silver, de Sky Studios. La ficción sigue a los Lord, una familia criminal de Londres que ha caído en desgracia y que se reinventa en Marbella después de que el hijo menor tuviera que huir tras cometer un asesinato.

A Town Called Malice no es el primer viaje de Nick Love a la Marbella gangsteril. En 2004 filmó The Business, sobre el glamuroso estilo de vida de los gángsters expatriados de la era de los 80; todo un éxito en las carteleras británicas que reincendió la pasión por la ropa deportiva y las marcas de la época que llevaban los mafiosos británicos de entonces. Curiosamente, la escribió en Marbella pero tampoco la rodó allí. Esta vez eligió Almuñécar, en Granada, por, en sus palabras, el «look de pueblo ochentero» de la localidad granadina. En fin, la magia del cine (en este caso de la pequeña pantalla), como suele decirse.

Jason Flemyng encabezará el reparto, con nombres destacados como los de Dougray Scott (Misión Imposible 2), Tahirah Sharif (The haunting of Bly Manor), Martha Plimpton, Lex Shrapnel (Capitán América), Daniel Sharman (Fear the Walking Dead) y Eliza Butterworth (The Last Kingdom), entre otros. A Town Called Malice se estrenará en 2023.