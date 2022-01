El mundo de John le Carré se desvanece en su novela póstuma

John le Carré dejó a su muerte, en diciembre de 2020, un regalo póstumo. El genio indiscutible del espionaje literario había guardado una novela lista para ser revisada. 'Proyecto Silverview' (Planeta / Edicions 62) llega ahora a manos de los lectores, que reconocerán inmediatamente un mundo muy familiar. Julian, un treintañero, deja el ambiente a degüello de las finanzas en la City para abrir una librería en un pueblecito costero de Inglaterra, a pesar de su ignorancia del oficio. La paz que buscaba se verá alterada por el encuentro de un extraño vecino de origen polaco, Edward Avon, cuya esposa, una arabista llamada Deborah, está enferma. Ambos tienen a sus espaldas una carrera en el espionaje internacional, como no podía ser de otra forma.

Encargo del padre

"Es un libro muy clásico en cierto sentido. Es como sus primeras novelas, breve, compacta. Habla de la hipocresía inglesa y la clase dominante y a la vez resume en esa pequeña ciudad inglesa los problemas de todo el cosmos", explica Nick Cornwell, el menor de los hijos del autor, en un encuentro por videoconferencia desde su casa en Londres. Él recibió el encargo de su padre de pulir la novela que había escrito y que dejó guardada en 2014. Años más tarde tuvo que hacer honor a aquella promesa. "Creo que si no quiso publicarla fue porque en cierto sentido es un réquiem a los servicios de inteligencia en el Reino Unido, tal y como él los había descrito antes. Es una novela en la que ya no queda nadie íntegro. Al mismo tiempo se trata de una metáfora de la sociedad británica, del fin de la integridad”.

Los críticos anglosajones han alabado generosamente el impecable estilo de esta obra ligera, con todos los ingredientes narrativos de Le Carré, quien publicó 26 novelas a lo largo de seis décadas. Su avanzada edad -murió con 89 años- no le impidió seguir escribiendo hasta el final, como siempre había hecho, en los silenciosos despachos de su casa en Cornualles o en la del barrio londinense de Hampstead.

"Perfecta"

Hay papeles, documentos, material más antiguo y más reciente en los archivos familiares, pero como novela completa esta es la única, según Cornwell. "Estuvo a punto de enviarla para ser publicada cuando la terminó. Por alguna razón la dejó a un lado. Mencionó a veces la posibilidad de volver a ella, como hace cualquier escritor. Al ir a leerla temí que fuera mala, pero la encontré perfecta". En la labor de edición, añade, ha querido interferir "lo mínimo". "Podemos decir que él corrió la maratón y yo le di el empujoncito final para cruzar la meta".

El futuro liberal, tolerante, antitotalitario, donde Gran Bretaña pudiera estar más integrada en Europa, la multilateralidad, se estaba desvaneciendo. La sociedad que él anhelaba Nick Cornwell

'Proyecto Silverview' es un relato marcado por el desencanto. El autor de 'El espía que surgió del frío' había perdido la fe en su propio país. "O más bien", puntualiza Cornwell, "él dirá que el país había perdido la fe en sí mismo. El país en el que él creía en 2014 y 2016, con el Brexit sobre todo, estaba desapareciendo, se estaba evaporando. Desde finales de la Guerra Fría y ya en torno a los años 2000, con los cambios después de los atentados del 11 de septiembre, el futuro liberal, tolerante, antitotalitario, donde Gran Bretaña pudiera estar más integrada en Europa, la multilateralidad, se estaba desvaneciendo. La sociedad que él anhelaba". El Brexit le exasperaba y le dolía profundamente. En un último acto de protesta y rebelión se nacionalizó irlandés porque no quería renunciar a su identidad europea.

Sí, soy uno de tantos que no pude hacer lo que hubiéramos querido por nuestros padres en sus últimos días, mientras el primer ministro bebía vino en Downing Street Nick Cornwell

Sin nostalgia del pasado

El enfado político palpable en sus escritos y en las declaraciones públicas de los últimos años, no le amargaron el carácter en la vida privada. "Mi padre siempre estaba en guardia, incluso con sus emociones negativas. Se inclinaba por el lado más compasivo. A nivel privado trataba de calmar los ánimos. Cuando pensaba que algo no estaba bien, argumentaba, y si se equivocaba, pedía disculpas". Tampoco era un nostálgico de la Guerra Fría, el periodo que define su carrera literaria. "Creo que era la persona menos nostálgica que he conocido. La Guerra Fría marcó su vida, pero la aborrecía por todo lo que se hizo mal en aquella época. Pensó que había una oportunidad que no supimos, o no pudimos aprovechar. Él siempre miró al futuro, quería un futuro mejor, en lugar de un pasado mejor".

Doble pérdida

El nombre que forma parte del título de la novela, Silverview, es la traducción inglesa del alemán de la casa en Weimar donde el filósofo Federico Nietzsche pasó los años finales de su vida. Cornwell no termina de saber por qué su padre lo eligió. "Quizás su intención era arrebatar esa figura a los que quieren hacer un mundo peor". Silverview es el nombre también de la casa en el que el enigmático polaco vive con su mujer, que se está muriendo de cáncer, la enfermedad que acabó con la esposa del escritor dos meses después de que él sucumbiera a una neumonía. Fueron momentos muy duros para la familia, reconoce emocionado Cornwell, cuando estaban en pleno confinamiento. "Sí, soy uno de tantos que no pude hacer lo que hubiéramos querido por nuestros padres en sus últimos días, mientras el primer ministro bebía vino en Downing Street. Eso es algo por lo que sigo enfadado".