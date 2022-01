Los cines tinerfeños despiden el año con las salas a solo el 30% de su capacidad

Si no fuera por las ayudas articuladas desde el Gobierno, los expedientes de regulación de empleo y las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la práctica totalidad de las salas independientes de cine de la Isla hubiera tenido que cerrar durante los últimos doce meses. Los empresarios del sector explicaron esta semana que no sólo no ha mejorado su situación respecto a 2020, año del estallido de la pandemia, sino que la situación ha empeorado aún más. Las salas de la Isla despiden 2021 a tan solo el 30% de su capacidad.

De hecho, la bajada en el número de espectadores que acuden al cine se mantiene en términos similares a los del curso anterior: la cifra de personas que acuden a una de las salas tinerfeñas para disfrutar de propuestas audiovisuales es un 70% más baja que en 2019, antes de la crisis del covid.

Además, la caída en sus ingresos ha sido aún más preocupante este 2021 que acaba de finalizar por culpa de que durante varios meses se prohibió el consumo de bebida y comida en las salas. Sin cotufas y refrescos, el público dejo de acudir al cine. «Esa es una parte importante de los beneficios, casi más que la entrada. El hecho de prohibirnos la venta de alimentos, aún teniendo los mismos espectadores, produjo una caída de beneficios mucho mayor que en 2020», explicó esta semana Francisco Marichal, gerente de Multicines Tenerife. De hecho, en enero de 2021 los empresarios apuntaron que sus pérdidas a raíz de esta limitación llegaban ya al 90% de la recaudación.

La situación de la cartelera tampoco fue mucho mejor en 2021. «Se han estrenado más películas o películas más taquilleras que en 2020, cuando no hubo apenas nada, pero su vida útil fue mucho más corta. Esto sucede por dos motivos: porque se han estrenado todas juntas y por el afán de las distribuidoras de estrenar en sus propias plataformas las películas que habían producido», detalló.

La situación de Multicines Tenerife es similar a la que viven el resto de salas independientes de la Isla: Cines Price, Cine Víctor, Puntalarga, Gran Sur y Zentral Center. Según los últimos datos, a nivel nacional la recaudación en taquilla se cifró en 2021 en unos 245 millones de euros. Para comparar, basta con ver la cifra de 2019, cuando se ingresaron 624 millones por el mismo concepto.

Parece que la experiencia de las plataformas no ha sido todo lo rentable que esperaban y todo apunta a que este año sus estrenos volverán a las pantallas de los cines. «Hicieron esa prueba pero no les funcionó tan bien como ellos pensaban porque les pirateaban las películas muy rápidamente. Parece que ahora van a volver a abrir ventanas de exhibición para los cines de por lo menos 45 días. Esperamos que en 2022 eso se estabilice de una vez y que no vuelvan a cortar la venta de alimentos», confió Marichal.

A principios de 2021, los cines independientes se reunieron con los responsables del Gobierno de Canarias para solicitar que se levantara la prohibición de consumir alimentos y bebidas dentro de sus establecimientos. Consideraban que no había argumentos para distinguir su situación de la de la restauración, donde sí se permitía. «Era incongruente poder consumir dentro de un bar o restaurante y no en el cine. Dentro de las salas todo el mundo está en silencio, mira hacia el mismo lado, no todo el mundo come y no hay alcohol», recordó. Por último, aseguran que no hay constancia de ningún brote producido en el cine y recordaron que se trata de una actividad segura donde se cumplen todas las normas.